A prisión en Granada el autor de dos tiroteos contra un mismo hombre en diez días en octubre

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y dos delitos de tenencia ilícita de armas, por su presunta participación en dos tiroteos ocurridos el pasado mes de octubre en la provincia de Granada.

Los ataques se produjeron con diez días de diferencia y estuvieron dirigidos contra un mismo hombre, que resultó ileso en el primero y sufrió heridas graves en el segundo. Los hechos se enmarcan en un conflicto previo entre personas del entorno de la víctima y del detenido, que había dado lugar a otros episodios de amenazas y violencia, según detalla este miércoles el Instituto Armado.

El primer tiroteo tuvo lugar el 8 de octubre en las proximidades de Cijuela. Según la investigación, el vehículo en el que viajaba el ahora detenido adelantó al turismo en el que se encontraba la víctima junto a otro ocupante.

Durante la maniobra, el presunto autor habría sacado parte del cuerpo por la ventanilla y efectuado varios disparos contra ese coche, para abandonar después el lugar. El turismo sufrió daños por los disparos, aunque ninguno de sus ocupantes resultó herido. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena se hizo cargo de las primeras investigaciones.

El segundo ataque se produjo el 18 de octubre. La víctima advirtió que dos vehículos la seguían mientras circulaba en dirección a Albolote. Intentó alejarse cambiando de recorrido y se incorporó a la autovía GR- 43 en sentido Pinos Puente.

Durante el trayecto, el presunto autor, que viajaba en uno de los vehículos que la seguían, habría vuelto a abrir fuego contra su turismo. El coche recibió más de veinte impactos de bala.

El conductor sufrió tres heridas por arma de fuego y, tras conseguir abandonar la autovía, pidió ayuda a sus familiares. Fue trasladado a un centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Tras este segundo tiroteo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de la investigación de este último ataque.

Las pesquisas desarrolladas durante aproximadamente un mes, mediante el análisis de la información recabada y la toma de declaraciones, permitieron reunir indicios sobre la presunta participación del detenido en ambos hechos y proceder a su detención.

El detenido fue puesto a disposición judicial, y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo sucedido y determinar la posible participación de otras personas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.