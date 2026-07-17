A prisión en Granada un hombre buscado por varios robos tras romper la orden de alejamiento hacia su expareja

Comisaría de Baza (Granada) - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un hombre de 25 años que tenía dos requisitorias policiales por robos con violencia después de que rompiera la orden de alejamiento hacia su expareja, quien manifestó que había accedido a su domicilio.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena, robo con fuerza y robo con violencia; hechos por los que ya ha ingresado en prisión.

La investigación se inició a la raíz de que la expareja del detenido, de 23 años, denunciara ante las autoridades que, pese a tener una orden de alejamiento en vigor, esta persona la habría vulnerado accediendo al interior del domicilio familiar por el balcón, encontrándose en el mismo también los dos hijos menores.

Durante su presencia en el domicilio se produjo también, presuntamente, una agresión a su expareja. Por todo lo anterior se inició por parte de la Policía Nacional el protocolo de actuación para víctimas de violencia de género, estableciéndose también un dispositivo para la localización y detención del presunto responsable.

A primera hora de la mañana, dos agentes localizaron a esta persona en una plaza de la localidad; le dieron el alto pero huyó a pie por varias calles de la localidad. Los agentes iniciaron una persecución que finalizó instantes después con su detención, a lo que ofreció una gran resistencia.

Asimismo, al detenido, con una docena de antecedentes policiales previos, le constaban en vigor otras dos requisitorias policiales. La primera de ellas estaba relacionada con su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en una vivienda del casco antiguo de Baza, unos hechos que tuvieron una notable repercusión mediática y que acontecieron el pasado mes de marzo.

La investigación desarrollada por los agentes permitió su identificación como uno de los cuatro presuntos autores del robo. Los otros tres implicados ya habían sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

La segunda requisitoria obedecía a su presunta participación en un reciente robo con violencia cometido contra dos menores de edad en una plaza céntrica de la localidad.

En el transcurso de la investigación, los agentes lograron identificar a tres responsables, habiendo sido dos de ellos ya detenidos y faltando por detener únicamente este varón.

(EUROPA PRESS)