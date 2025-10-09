Prisión por intentar matar a la pareja de una edil de Pulianas (Granada) embistiendo su bici con el coche

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a tres años y medio de prisión y a diez de alejamiento a menos de 300 metros a un vecino de Pulianas, marido de una mujer que fue inicialmente en la lista del PP para las municipales de 2023 en esta localidad del área metropolitana, por intentar matar a la pareja de una edil del PSOE en este mismo municipio embistiendo con su coche la bici que conducía en una rotonda.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso tras enjuiciarse este caso el pasado 30 de septiembre en la Real Chancillería de Granada. La Fiscalía, que había pedido inicialmente cinco años de prisión por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, reseñaba en su escrito de conclusiones provisionales que "tenía enemistad" con su víctima al que habría embestido "para luego apalearlo".

La pareja del ahora condenado por la Audiencia Provincial por este delito de tentativa de homicidio no llegó a concurrir en la lista del PP en las municipales de Pulianas tras ser excluida de la misma al ser descubierta al parecer una plantación de marihuana en su casa, han precisado estas mismas fuentes.

En cuanto a los hechos ahora sentenciados, sobre las 7,00 horas del 24 de mayo de 2023, el procesado habría ido conduciendo su vehículo por la carretera GR-3424 cuando, "al ver pasar" por dicha vía al otro montado en bicicleta, habría acelerado "la marcha, adelantando a gran velocidad a los coches que tenía adelante".

Lo hizo "hasta conseguir dar alcance a la bicicleta" en una rotonda en término municipal de Pulianas, antes de aproximarse a la misma y, "aprovechando que" la víctima se encontraba de espaldas, "impidiendo así que pudiera repeler el ataque", embestirla "deliberadamente y con intención de acabar con su vida".

Tras caer de la bici, habría intentado atropellar al hombre, lo cual no habría podido hacer al encontrarse el vehículo enmedio, y se bajó entonces del coche al parecer comenzando "violentamente a darle patadas por todo el cuerpo y la cara".

Igualmente habría cogido "una piedra de grandes dimensiones y le propinó a la víctima un fuerte golpe en el cráneo, le rompió las gafas que llevaba puestas" y "le causó lesiones". Posteriormente habría depuesto su actitud violenta "al haber muchas personas como testigos".