A prisión un joven acusado de cinco robos con violencia a mujeres cometidos en un mismo día en Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven como presunto autor de cinco robos con violencia cometidos por el método del tirón el día 7 de octubre en el entorno de varios centros sanitarios de la ciudad. En apenas siete horas, las víctimas, cinco mujeres que caminaban por la vía pública, fueron sorprendidas por un asaltante que actuaba a bordo de un ciclomotor, que ocultaba su rostro bajo un casco integral. Ha ingresado en prisión por orden judicial.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el día 7 de octubre, entre las 10,00 horas y poco más de las 17,00 horas, el autor abordó a cinco mujeres diferentes, siguiendo el mismo 'modus operandi' con todas ellas. Mientras éstas caminaban por la vía pública, las abordaba por la espalda y, sin dejar de circular, les arrebataba sus bolsos o mochilas mediante violentos tirones.

Cuando alguna de ellas oponía resistencia, la agresividad se intensificaba, llegando a perseguir, insultar, amenazar y golpear a sus víctimas para hacerse con sus pertenencias, necesitando alguna de ellas asistencia sanitaria. Para dificultar su identificación, el agresor ocultaba su rostro tras un casco integral, tapando además la matrícula del ciclomotor.

Tan pronto como la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, se inició la correspondiente investigación. Las gestiones realizadas, junto con la información recogida a través de las denuncias y de los avisos recibidos en el Cimacc 091, permitieron relacionar los cinco hechos delictivos y determinar con rapidez las características del sospechoso, de su ciclomotor y de su forma de actuar.

Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida investigación policial, los agentes consiguieron detener al presunto responsable en menos de 72 horas, quien fue interceptado por la Policía Nacional en vía pública el día 9 de octubre mientras circulaba en el mismo ciclomotor y portaba el casco vinculado con los robos.

En la intervención se le incautó el vehículo, el casco y una importante suma de dinero en efectivo, que superaba los 9.000 euros. Por tales hechos, el detenido fue puesto a disposición judicial por la presunta autoría de cinco delitos de robo con violencia con lesiones, acordándose su ingreso en prisión.

Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Nacional puso esclarecer los hechos con mayor rapidez, deteniendo al presunto responsable de los mismos. Por ello, recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier hecho delictivo o actitud sospechosa al teléfono 091, disponible las 24 horas del día.

Además recomienda la importancia de evitar llevar objetos de valor consigo mismos o a la vista, además de intentar caminar por la parte interior de la acera y mantener los bolsos y mochilas en el lado contrario a la calzada cuando se camina por la vía pública.