Prisión provisional para el detenido por la muerte de un joven apuñalado en un local de Cúllar Vega (Granada)

GRANADA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este jueves, 15 de octubre, prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 22 años detenido como presunto autor de la muerte de otro joven de 21 años ocurrida tras un incidente registrado en un establecimiento de ocio de la localidad de Cúllar Vega (Granada).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este joven está siendo investigado por un presunto delito de homicidio y/o asesinato, si bien el delito se concretará a lo largo de la instrucción. La juez de guardia se ha inhibido a la plaza número 6, que es quien, por el momento, está instruyendo el fallecimiento del joven.

Cabe mencionar que la víctima falleció el pasado domingo como consecuencia de las heridas por arma blanca sufridas durante los hechos, en los que ambos jóvenes habrían coincidido en el citado establecimiento.

Desde que se tuvo conocimiento de lo sucedido, la Guardia Civil inició una investigación dirigida al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la agresión y a la identificación de la persona presuntamente responsable.