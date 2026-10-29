Prisión provisional para un joven acusado de asaltar y agredir a una mujer en Jaén para robarle

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor del robo que sufrió una mujer el pasado 13 de octubre en la Plaza de San Bartolomé de la capital jiennense cuando fue asaltada y golpeada por cuatro individuos armados con una barra de hierro. La Autoridad Judicial competente ya ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando la víctima se dirigía a su puesto de trabajo. En ese momento, fue abordada por cuatro individuos que la agredieron y llegaron a golpear con una barra de hierro para sustraerle diversos efectos personales, entre ellos varias joyas.

Un viandante que presenció lo ocurrido asistió en primer lugar a la perjudicada y alertó a los servicios de emergencia a través de una llamada al 091. Al lugar se desplazó un indicativo de la Policía Nacional que prestó los primeros auxilios a la víctima, quien posteriormente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de las heridas que presentaba.

Tras interponerse la correspondiente denuncia, la Policía asumió la investigación para identificar a los presuntos autores y esclarecer un suceso que, según la Policía, ha llamado la atención por su brutalidad, una violencia "pocas veces vista" en la ciudad de Jaén y que supone "el primer robo que se produce en la capital, de estas características".

Las pesquisas policiales permitieron identificar a uno de los presuntos autores, un varón de 26 años que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Tras recabar todos los indicios, los agentes procedieron a su detención, imputándole los delitos de robo con violencia y lesiones.

La Policía Nacional ha informado de que la investigación continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días para localizar al resto de los implicados.