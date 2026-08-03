A prisión tras ser detenido en Baza (Granada) conduciendo a gran velocidad con dos kilos de cocaína en el coche

Cocaína intervenida a un joven de 27 años que la llevaba oculta en los asientos de su coche cuando circulaba a gran velocidad por una carretera de Baza. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una carretera de Baza (Granada) a un varón con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras sorprenderle cuando circulaba a gran velocidad en un coche con la ITV caducada en el que transportaba más de dos kilos de cocaína, distribuidos en dos paquetes ocultos en dos huecos practicados en los asientos de dicho vehículo.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las once de la mañana en una carretera comarcal de la localidad de Baza, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona observó un vehículo que circulaba a gran velocidad. Los agentes detuvieron el coche e identificaron a su conductor que circulaba con la ITV caducada y que acumulaba un importante número de antecedentes policiales.

Los agentes observaron que la parte posterior de los asientos traseros del coche presentaban irregularidades con hendiduras y oquedades perceptibles al tacto por debajo del tapizado. Tras retirar la funda de los mismos, los agentes encontraron en cada uno de ellos sendos paquetes de forma rectangular y envueltos en film transparente que contenían más de dos kilos de cocaína.

Por todo ello se detuvo a este varón como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y la incautación de la cocaína para su destrucción. El detenido, un varón de 27 años de edad, con numerosos antecedentes policiales previos, ya ha ingresado en prisión por decisión de la autoridad judicial.