A prisión tras ser detenido cuando forzaba la ventanilla de una furgoneta en el barrio de Miraflores de Córdoba

Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la zona de Miraflores de Córdoba a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, después de sorprenderlo la semana pasada, de madrugada, rompiendo la ventanilla de una furgoneta estacionada en un aparcamiento de este barrio. El detenido, presunto autor de varios robos con fuerza en vehículos, ha ingresado en prisión.

Según ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía, pasada la media noche, el Cimacc 091 recibió el aviso de una persona que, en un aparcamiento de la zona del Campo de la Verdad, había sorprendido a un hombre en el interior de su furgoneta tras fracturar el cristal trasero. Al verse descubierto, el individuo no ofreció explicación alguna y se dio a la fuga a pie.

Los efectivos de paisano de la Policía Nacional que cubrían la zona dentro de un dispositivo específico contra los robos en el interior de vehículos se personaron de inmediato en el lugar de los hechos para comprobar lo sucedido y recabar más información, y alertaron al resto de patrullas en servicio para que peinaran los alrededores.

Apenas unos minutos después, localizaron en el mismo aparcamiento a un hombre que, en ese preciso instante, forzaba la ventanilla de otra furgoneta. Cuando se identificaron como agentes de la autoridad, no atendió a los requerimientos y echó a correr por las calles aledañas.

La persecución a pie se prolongó por las calles contiguas y, tras varias batidas por la zona, los agentes volvieron a divisarlo hasta que finalmente lo interceptaron en la vía pública. Fue detenido como presunto autor de delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, a los que se suma otro hecho de similar naturaleza que también se le atribuye, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

En el momento de su arresto, el hombre portaba una mochila con diversas herramientas y otros efectos que han quedado a disposición judicial y que podrían guardar relación con otros hechos. Los agentes comprobaron además que otro vehículo estacionado en las inmediaciones presentaba igualmente la ventanilla fracturada, por lo que dejaron aviso a su propietario para que acudiera a dependencias policiales. La investigación continúa abierta y no se descarta que existan más personas afectadas.

Esta actuación se enmarca en la labor de vigilancia que la Policía Nacional mantiene de forma constante, también durante las horas nocturnas, con el fin de prevenir este tipo de delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos.