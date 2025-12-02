A prisión tres detenidos con más de 400 kilos de hachís tras ser seguidos desde Córdoba a Valdepeñas (Ciudad Real)

Los fardos de hachís hallados en la furgoneta seguida desde Córdoba a Valdepeñas (Ciudad Real). - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas tras interceptar una furgoneta en la autovía A-4, a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real), después de ser seguidos desde Córdoba. En el interior del vehículo se localizaron 12 'fardos' de hachís ocultos en el maletero, que arrojaron un peso de más de 400 kilos. Los tres detenidos se encuentran en prisión provisional.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia en el que los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba detectaron una furgoneta que les resultó sospechosa, circulando por la Autovía A-4 en dirección a Madrid, lo que motivó la activación de un dispositivo de seguimiento. Instantes después, localizaron un segundo vehículo realizando funciones de escolta y seguridad al primero.

En el transcurso de la intervención, solicitaron la colaboración de unidades de la Policía que interceptaron el vehículo en la localidad de Valdepeñas. Los ocupantes, ante la presencia policial, emprendieron la huida tras ignorar las indicaciones policiales, incluso uno de ellos inició la fuga a pie.

Como resultado de la operación, han intervenido 12 'fardos' de hachís ocultos en el maletero del vehículo, que arrojaron más de 400 kilos, y han detenido a los tres ocupantes de los vehículos por su participación en un delito de tráfico de drogas. La autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión provisional.