A prisión tres miembros de un clan familiar tras ser detenidos en Linares (Jaén) acusados de tráfico de drogas

Efectos intervenidos en los tres registros domiciliarios practicados - CNP

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

Tres miembros de un clan familiar se encuentran ya en prisión tras haber sido detenidos en Linares (Jaén) por la Policía Nacional acusados de tráfico de drogas.

El origen de las detenciones de ahora se remontan al verano del año pasado cuando, en el marco de la denominada operación Raso, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Linares procedió detuvo a un hombre al que se le incautaron más de tres kilos de cocaína.

A partir de ahí, se inició la investigación y estudio de los efectos intervenidos para localizar al verdadero propietario y al destinatario final de la droga, así como su destinatario final.

Tras conseguir indicios suficientes del destinatario de la droga, así como del propietario y distribuidor, la Policía localiza un grupo criminal, parte del cual se encuentra afincado en la Estación de Linares-Baeza y en Málaga. Además, se localiza la existencia de un punto de venta al menudeo de cocaína y hachís en dicha pedanía de Linares.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares, Plaza número 1 ha sido el encargado de autorizar la entrada y registro de tres domicilios de los principales investigados. De esta forma, se ha logrado intervenir 213 gramos de cocaína, 18,97 gramos de hachís, 11.740 euros, dos armas cortas 9mm preparadas para hacer fuego, un arma larga de 12mm, cinco básculas de precisión y útiles para la elaboración de dosis.

Tras su pase a disposición judicial, se determinó el ingreso en prisión de los tres detenidos. La investigación continua abierta y, según ha indicado la Policía Nacional, quedan pendientes más detenciones.