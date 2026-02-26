Procesado el exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco por su "entramado" de los cursos de formación

Archivo - Rafael Velasco del PSOE de Andalucía en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco y en la que figura también como procesado el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

En un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado apunta que sigue el trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, de falsedad documental y de malversación".

En este sentido, se dirige contra Rafael Velasco; A.M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; R.M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; I. M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y P.V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.

Asimismo, contra el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, condenado por prevaricación y malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE y las ayudas arbitrarias y sin publicidad, hasta admitir parcialmente el Constitucional su recurso de amparo, anular dicha condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia respecto a él.

También se dirige contra los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como A.S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación, todos ellos como presuntos responsables penales y contra Aulacen Cinco S.L. en calidad de responsable civil subsidiario.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)