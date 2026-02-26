Moreno critica el caso Pineda: "Un exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía haciendo favores a narcos"

Moreno anuncia un nuevo protocolo contra el suicidio y Adelante le exige que el psicólogo deje de ser un "privilegio" - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves el silencio de formaciones como Por Andalucía ante casos como el de Rafael Pineda, exdelegado del Ayuntamiento de Sevilla y asesor en la Delegación del Gobierno de Andalucía, en libertad con cargos por su relación con una supuesta trama urbanística de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, después de que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, haya acusado a Moreno de "tapar la corrupción" al "firmar contratos con empresas de compañeros suyos del PP, pagados con dinero público".

A estas acusaciones, Moreno le ha replicado: "Cuando quiera hablar de corrupción, empiece por destapar toda la que llevamos sabiendo desde hace tres años del Gobierno de España y, a partir de ahí, empezaremos a creerla". Tras referirse a la presunta violación de una agente de la Policía Nacional por parte del exDAO, el presidente de la Junta ha puesto el foco en el caso de Pineda, al que "no solamente se le acusa de haber dado un gran pelotazo urbanístico, sino de tener conexión con el narco".

"Una persona que está al lado del delegado del Gobierno, jefe de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, ha tenido conexión y ha hecho favores a los narcos. Está la Policía dejándose la piel y combatiendo el narco y "¿usted no dice nada? ¿Por qué?". "Se lo voy a decir yo --ha apostillado--: porque no puede levantar la voz; porque usted no tiene capacidad ni autorización de Madrid para poder criticar, cuestionar o plantear alguna decisión".

"No existe otro partido que tape más la corrupción que Sumar, su grupo político en el Congreso y en las Cortes. No existe otro. No existe", le ha espetado el presidente a la portavoz de Por Andalucía, a la que ha reprochado que "nunca dice una palabra del Gobierno de España cuando hace algo mal".