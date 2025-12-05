La producción industrial sube un 16,6% en octubre en Andalucía, 15 puntos más que la media nacional

Archivo - Operaria de una cadena de productos alimentarios en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 16,6% interanual el pasado mes de octubre en Andalucía, 15 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena doce meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha aumentado un 8,8%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 5,2% con un descenso del 3,2% en el caso de los duraderos y un 6,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 5%;, los bienes intermedios anotaron un 11,8% más y los de la energía, un 43,9% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial subió un 1,6% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,6 puntos inferior a la de septiembre.

Con el avance de octubre, la producción industrial encadena cinco meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,2% interanual el pasado mes de octubre, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Pese ello, la producción industrial acumula ocho meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,7%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó un 0,9%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 0,5%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron la mayor caída respecto a septiembre (-0,3%).