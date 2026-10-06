La producción industrial sube un 7,8% en agosto en Andalucía, 6,2 puntos más que la media nacional

Infografía con cifras de producción industrial en Andalucía. - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 7,8% interanual el pasado mes de agosto en Andalucía, 6,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena seis meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en once comunidades autónomas y cae en otras seis. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha subido un 5,1%, frente a un incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,7% con un descenso del 26,6% en el caso de los duraderos y un 1,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15,4%; los bienes intermedios anotaron un 9,1% más y los de la energía, un 8,1% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de agosto, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena seis meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en agosto fue resultado de los avances registrados en la energía (+4,5%), la producción de bienes intermedios (+1,9%) y la de bienes de equipo (+1,2%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 6,8% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,9%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,5% interanual en agosto, tasa un punto inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también seis meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el avance del 0,6% registrado en julio.

Por sectores, bienes de consumo duradero fue el único sector que presentó un repunte mensual de la producción (+1%), mientras que la energía registró el mayor descenso (-2%).