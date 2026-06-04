La producción industrial sube un 8% en abril en Andalucía, 3,8 puntos más que la media nacional

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SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 8% interanual el pasado mes de abril en Andalucía, 3,8 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en 14 comunidades autónomas y disminuye en otras tres. Murcia (+9,3%), Castilla-La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente. En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha subido un 4,6%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,4% con un descenso del 7,6% en el caso de los duraderos y un 2,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 1,9%, los bienes intermedios anotaron un 10% más y los de la energía un 15,5% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 4,2% en abril en relación al mismo mes de 2025, ampliando en dos puntos el avance que experimentó en marzo, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de abril, el más pronunciado desde el pasado mes de septiembre, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de ascensos tras el aumento del 2,2% registrado en marzo.

La subida de la producción industrial en abril fue resultado de los avances registrados en la producción de bienes de equipo (+6,8%), bienes intermedios (+4,4%), energía (+3,7%) y bienes de consumo no duradero (+2,5%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 3,5% interanual.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en las coquerías y el refino de petróleo (+18,4%), la fabricación de material y equipo eléctrico (+17,2%) e industrias extractivas (+14,5%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en abril se produjeron en la industria del cuero y del calzado (-20,9%), otras industrias manufectureras (-8,3%) y artes gráficas (-3,3%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en abril, una décima más que en el mes previo.

En los cuatro primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 0,5% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y el calzado (-15,3%) y de la confección de prendas de vestir (-10,3%).

SÓLO TRES COMUNIDADES RECORTAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial aumentó en abril en tasa interanual en 14 comunidades autónomas y bajó en tres: Extremadura (+10,9%), Baleares (-8,1%) y Asturias (-2,9%).

Por su parte, entre las 14 regiones que registraron ascensos en la producción, los más pronunciados fueron los de Murcia (+9,3%), Castilla-La Mancha (+8,1%), Andalucía (+8%) y Madrid (+6,6%).

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAE UN 0,4% MENSUAL

En términos mensuales (abril sobre marzo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, en contraste con el fuerte incremento del 2,4% registrado en marzo.

Por sectores, los bienes de equipo presentaron el único aumento mensual de la producción, del 0,1%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor descenso (-2%).