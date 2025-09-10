La producción industrial sube en Andalucía un 9,9% interanual en julio, 7,6 puntos por encima de la media nacional

Archivo - Foto recurso de Industria en Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA/MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido en Andalucía un 9,9% interanual el pasado mes de julio, 7,6 puntos superior a la media nacional, que ha crecido un 2,3%, según los datos publicados en esta jornada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena nueve meses de crecimiento.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía se ha incrementado un 7,3%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 4,7% con un descenso del 3,7% en el caso de los duraderos y un 6,3% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,1%;, los bienes intermedios anotaron un 5,1% más y los de la energía, un 20,6% más.

La tasa anual de la producción industrial ha crecido en 12 comunidades autónomas y disminuye en otras cinco. Castilla y León lidera ese crecimiento (+10,1%), seguida de Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%), que fueron las tres regiones que anotaron las subidas más destacadas.

En el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

A nivel nacional el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio y la más elevada desde octubre de 2024.

LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO LIDERA LOS DESCENSOS

El crecimiento de la producción industrial en julio en un 2,3% fue resultado de los ascensos en todos los sectores, menos en los bienes de equipo, donde la producción descendió un 1,1% interanual.

El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+5,6%), seguido de los bienes de consumo duradero (+3,9%), bienes intermedios (+3%) y bienes de consumo no duradero (+2%).

Por ramas de actividad, los mayores descensos interanuales de la producción en julio se registraron en la industria del cuero y del calzado (-10,8%), artes gráficas (-4,9%) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (-4,7%).

Por contra, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de productos informáticos (+14,2%), suministro de agua (+7%) y fabricación de bebidas (+6%).

En los siete primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 0,6% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,3%) y el avance de la fabricación de productos informáticos en un 5,6%.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BAJA UN 0,5% EN TÉRMINOS MENSUALES

En términos mensuales, de julio sobre junio, y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...