Profesionales de la tauromaquia promueven "paseos reivindicativos" en Sevilla, Granada y Jerez este domingo

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesionales del mundo del toro ha organizado este domingo "paseos reivindicativos" en defensa de la tauromaquia en Sevilla, Granada y Jerez y ha incidido en el cumplimiento de "todas las medidas de seguridad" establecidas por las autoridades sanitarias en la fase de la desescalada.

La iniciativa, que tiene su origen en la capital andaluza, ha surgido en redes sociales y no cuenta con el permiso de las subdelegaciones del Gobierno. "No se ha solicitado porque no se trata de una manifestación o una concentración, sino que es un acto espontáneo promovido, principalmente, por subalternos --banderilleros, picadores y mozos de espadas--, sin olvidar a apoderados, ganaderos y aficionados", señalan fuentes cercanas al evento consultadas por Europa Press.

"Queremos criticar con esta acción la dejadez del Gobierno y de sus socios hacia nuestra cultura porque hay gente que lo está pasando mal económicamente, así como reclamar libertad para aquellos que deseen ir a los toros", afirman las mismas fuentes, que destacan que "no habrá manifiesto final".

En esa convocatorias se subraya la necesidad de acudir al acto con mascarillas y respetar las medidas sanitarias como el distanciamiento social, al tiempo que se recomienda portar algún elemento significativo relacionado con el toreo, como muletas o capotes.

Estos actos, que tienen un lema en común, 'La tauromaquia es cultura', están previstos el día 24 de mayo; en Sevilla y Granada se han programado a las 12,30 horas --en la Plaza de España y en la Plaza de Toros Monumental Frascuelo, respectivamente-- mientras que en Jerez está previsto que se desarrolle a las 20,30 horas.