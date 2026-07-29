El programa 'Rompiendo la Brecha' ayuda a más de 200 mayores de Granada a ganar autonomía digital

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en la clausura del programa 'Rompiendo la Brecha' . - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado este miércoles, junto al presidente provincial de Cruz Roja Granada, Gabino García, y el director comercial de CaixaBank, Amador Carmona Acedo, en la clausura del programa 'Rompiendo la Brecha' que ha tenido lugar en el Centro de Participación Activa del Zaidín.

Esta iniciativa está dirigida a mejorar las competencias digitales de las personas mayores de la ciudad y favorecer su plena inclusión en una sociedad cada vez más digital.

El proyecto, desarrollado por Cruz Roja con la financiación de Fundación La Caixa a través de CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Granada a través de los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios, ha permitido formar desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026 a más de 200 personas mayores de 65 años de los diferentes distritos de la capital con la participación de 11 personas voluntarias especializadas en alfabetización digital.

Durante su intervención, la alcaldesa de Granada, ha destacado que el acceso a las nuevas tecnologías "se ha convertido en un derecho vinculado a la autonomía personal y a la igualdad de oportunidades".

"Hoy la inclusión social también pasa por la inclusión digital. Saber pedir una cita médica, realizar un trámite con la administración, hablar con la familia mediante una videollamada o protegerse frente a las estafas digitales significa ganar independencia y calidad de vida. Por eso desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que sitúan a las personas mayores en el centro de las políticas públicas", ha afirmado Marifrán Carazo.

La alcaldesa ha subrayado además el papel de la colaboración institucional para hacer posible este tipo de programas. "Este proyecto demuestra que cuando administraciones, entidades sociales y empresas comprometidas trabajan juntas somos capaces de llegar más lejos y ofrecer respuestas reales a las necesidades de nuestros mayores".

Los talleres han abordado contenidos prácticos adaptados a las necesidades de las personas participantes, como el manejo del teléfono móvil, WhatsApp, correo electrónico, aplicaciones sanitarias, certificado digital, compras seguras por internet o prevención de fraudes tecnológicos, facilitando que puedan desenvolverse con mayor seguridad en su vida cotidiana.

Por su parte, el presidente provincial de Cruz Roja Granada, Gabino García, ha puesto en valor el impacto humano del programa y el trabajo realizado por el voluntariado.

"La tecnología no puede convertirse en un nuevo factor de exclusión. Con 'Rompiendo la Brecha' hemos comprobado que, con acompañamiento y formación adaptada, las personas mayores ganan confianza, autonomía y mantienen una participación mucho más activa en su entorno. Ese es el verdadero éxito del proyecto".

García también ha querido agradecer la implicación de las administraciones y de la entidad financiadora. "Este programa es un magnífico ejemplo de cómo la cooperación entre instituciones y el compromiso del voluntariado permiten transformar necesidades en oportunidades para cientos de personas.

Por su parte, el director comercial de CaixaBank ha reafirmado el compromiso de la entidad con las iniciativas que generan cohesión social y reducen las desigualdades.

"La transformación digital debe ser una oportunidad para todos. Desde CaixaBank apostamos por proyectos que contribuyen a que las personas mayores participen plenamente en la sociedad, reforzando su autonomía y evitando que nadie quede atrás por motivos tecnológicos". Asimismo, ha destacado que la respuesta obtenida por parte de los participantes confirma el valor social de la iniciativa.

"La excelente acogida del programa y el alto grado de satisfacción de quienes han participado nos animan a seguir impulsando este tipo de actuaciones, que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas", ha afirmado Carmona.

Los resultados de la evaluación realizada reflejan un elevado nivel de satisfacción entre los participantes, con más del 90 por ciento de valoraciones positivas sobre la calidad de la formación, la utilidad de los contenidos y la atención recibida.

Entre las principales demandas recogidas figura la ampliación del número de sesiones y la continuidad del programa, lo que evidencia el interés creciente de las personas mayores por adquirir competencias digitales que les permitan desenvolverse con seguridad y autonomía en su día a día.

Durante el acto, Ayuntamiento, Cruz Roja y CaixaBank han reiterado su voluntad de seguir fortaleciendo esta alianza para continuar reduciendo la brecha digital entre las personas mayores de Granada y favorecer un envejecimiento activo, participativo e inclusivo.