Los programas sociales de San Juan de Dios atienden a casi 6.200 personas en 2025 en Granada

La orden hospitalaria de San Juan de Dios ha atendido en sus programas de desarrollo solidario durante 2025 a un total de 6.175 personas en Granada, según se desprende de los datos de su memoria de actividades el año pasado.

Estos datos, consultados por Europa Press, desgranan las ayudas destinadas a familias y personas sin hogar, con escasos recursos, en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Su situación es valorada por los trabajadores sociales de la orden hospitalaria, así como por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada u otras entidades colaboradoras de San Juan de Dios.

El programa de atención sanitaria ha beneficiado en 2025 a un total de 918 personas, 389 de ellas en el servicio médico, con 1.950 consultas. La atención odontológica benefició en 640 consultas a 300 usuarios de este programa, que también incluyen servicios oftalmológico y de farmacia social.

Por su parte, el programa de urgencia social da servicios de higiene social y aseo personal (incluidos 2.266 de duchas y la entrega de 8.000 piezas de ropa); y de pobreza energética. Por otro lado, registra ayudas para pagos puntuales como gafas, audífonos o tasas administrativas por un total de 1.023 euros. Y también para vivienda, con un total de cuatro pagos de alquiler, hipoteca u hostal, con once beneficiarios.

El programa de atención social a la infancia ha beneficiado en 2025 a 122 menores, con gafas y audífonos por 136 euros para dos de ellos. El resto recibió material escolar gracias a 10.000 euros aportados por la Fundación "la Caixa".

En cuanto al programa de garantía alimentaria registró 4.430 beneficiarios. Dar de comer a los más necesitados es la actividad que conlleva un mayor presupuesto, con un coste total de 265.220 euros, según los datos de la memoria.

Se han servido 38.000 almuerzos en el que es un símbolo de los comedores sociales del centro de Granada, junto al Hospital San Rafael, "abierto todos los días de la semana durante doce meses al año, 365 días en 2025".

Asimismo, se han entregado alimentos a casi medio millar de familias distintas, con más de 1.400 personas atendidas. Una media de 45 unidades familiares derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada recibieron lotes de alimentos, con un coste total de 68.174 euros.

Hubo además un total de 4.712 bandejas para acompañantes de pacientes ingresados sin recursos económicos, con un coste de esta actividad de 33.183 euros.

El programa de inserción social benefició a 450 personas con 470 intervenciones realizadas por el equipo de Desarrollo Solidario de la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Todo ello se complementa con los de prestaciones socio-sanitarias benéficas, con estancias hospitalarias para pacientes de San Rafael que "no cuentan con un hogar o alojamiento digno donde regresar", y apoyo a mayores; y con el de sensibilización.

Esta iniciativa educativa tiene como objetivo "incrementar la conciencia de los jóvenes hacia los colectivos más vulnerables y luchar contra el estigma de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión".

La orden se encuentra, además de en el centro San Rafael, que, junto con el hospital incluye el colegio de Educación Social del mismo nombre, los Servicios Sociales San Juan de Dios y la basílica ubicada en la calle que lleva el nombre de su fundador, en el centro de la capital granadina; en la Casa de los Pisa, junto a Plaza Nueva.

También en el Hogar San Juan de Dios, en la calle Doctor Medina Olmos, con unidad de estancia diurna y taller ocupacional para personas con discapacidad. Todo ello financiado con fondos procedentes de donaciones de particulares y empresas y la colaboración, además del Ayuntamiento y CaixaBank, de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

RED DE ESTABLECIMIENTOS SOLIDARIOS

Precisamente, la orden hospitalaria ha puesto recientemente en marcha la iniciativa de la red de establecimientos solidarios, un programa dirigido a comercios y negocios que deseen "contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa y solidaria" con San Juan de Dios.

A través de aportaciones económicas periódicas, los establecimientos pueden colaborar en la atención y acompañamiento de niños y adultos en situación de vulnerabilidad, reforzando la labor social y sanitaria que desarrolla la institución, según precisó la orden en una nota de prensa sobre esta campaña que permanece activa.