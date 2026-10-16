Prohíben usar agua en floreros en el cementerio de Salobreña (Granada) para evitar la proliferación del Virus del Nilo

Las Concejalías de Salud y Cementerios del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) han prohibido el uso de agua en los jarrones del cementerio municipal de cara al Día de Todos los Santos para prevenir la proliferación del Virus del Nilo - AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

SALOBREÑA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Las concejalías de Salud y Cementerios del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) han prohibido el uso de agua en los jarrones del cementerio municipal de cara al Día de Todos los Santos para prevenir la proliferación del Virus del Nilo.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que la medida tiene carácter preventivo y busca evitar la acumulación de agua estancada, al ser esta el principal foco de cría para los mosquitos transmisores.

El Ayuntamiento de la localidad costera señala que la prohibición de utilizar agua en los jarrones y recipientes situados en los nichos y sepulturas del camposanto responde "a estrictas razones de salud pública y prevención sanitaria", dictadas con el objetivo de evitar la creación de puntos de agua estancada.

Al respecto, indican que los expertos recuerdan que este tipo de acumulaciones en espacios al aire libre constituyen el hábitat ideal para la reproducción de mosquitos, vectores potenciales en la transmisión del Virus del Nilo Occidental. "Por este motivo, el Consorcio y las autoridades sanitarias recomiendan extremar la precaución para minimizar cualquier riesgo", agregan.

"Desde las Concejalía de Salud y Cementerios se es consciente del significado emocional que esta fecha tiene para los vecinos de Salobreña, por lo que se agradece de antemano la colaboración ciudadana", reza el comunicado.

Como alternativa, el Ayuntamiento expone que para mantener las sepulturas decoradas sin comprometer la seguridad sanitaria, se aconseja a los visitantes optar por el uso de flores artificiales, que no requieren ningún tipo de líquido para su conservación, o el empleo de arena húmeda o esponjas florales empapadas en los recipientes para fijar los tallos de las flores naturales, evitando en todo momento que quede agua libre y estancada.