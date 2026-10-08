La promoción Bazán Rosaleda de Granada suma 403 viviendas de VPO junto al Parque de las Alquerías

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita las obras de la promoción Bazán Rosaleda. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de Bazán Rosaleda, el residencial situado junto al Parque de las Alquerías que contempla 403 viviendas protegidas distribuidas en dos fases.

Carazo ha destacado la necesidad de seguir ampliando la oferta residencial de Granada y, especialmente, la vivienda protegida. "La vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias y especialmente de los jóvenes. Necesitamos más oferta, movilizar suelo y facilitar que los proyectos puedan desarrollarse con seguridad jurídica y unos plazos razonables", ha señalado.

Según los plazos que manejan las empresas promotoras, la primera fase cuenta ya con 195 viviendas vendidas y tiene prevista su entrega para el verano de 2028, mientras que la segunda suma 110 casas vendidas y prevé iniciar las obras en enero de 2027, con su entrega estimada para marzo de 2029.

En total, son 305 las viviendas vendidas de las 403 previstas. La alcaldesa ha incidido además en la importancia de la colaboración público-privada para responder a la demanda existente.

En este sentido, Bazán Rosaleda se levanta sobre una parcela que permaneció durante años sin desarrollar y cuya tramitación urbanística permitió desbloquear este suelo para uso residencial. La promoción contempla un total de 403 viviendas protegidas.