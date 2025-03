Protesta de AUGC en Sevilla urge medios contra el narcotráfico y denuncia como "ilegal" la cesión en inmigración a Junts

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) este miércoles ante la Delegación del Gobierno, en Sevilla, ha exigido la mejora de "medios, material y personal" para luchar contra el narcotráfico, y ha rechazado el acuerdo entre Moncloa y Junts para la cesión de competencias en materia de extranjería y fronteras.

Ambas reivindicaciones han guiado dos manifiestos leídos durante la protesta en la capital andaluza. De este modo, se ha remarcado la "grave situación" en Andalucía por culpa del narcotráfico, "especialmente en determinadas zonas del litoral andaluz", y se ha criticado que "no llegue" la declaración de Andalucía como zona de especial singularidad, así como un cambio normativo para poder luchar "más eficazmente contra el narcotráfico".

Este documento señala que "esta problemática que viene arrastrada desde hace muchos años se está agudizando de una manera exponencial, con lo cual está generando una gran alarma social entre los ciudadanos". "Vemos continuamente cómo las mafias del narcotráfico actúan indisimuladamente, muchas veces a plena luz del día", lamenta.

En este sentido, afea al Ministerio del Interior y a las direcciones generales de Guardia Civil y Policía Nacional que digan que "no pasa nada y que está todo controlado", y critica que "no atienden las demandas que les trasladamos". Junto a las reivindicaciones ya expuestas, considera "totalmente escandaloso" que no se declare profesión de riesgo ser guardia civil o policía nacional, y señala que "ya va 21 veces que paralizan en el Congreso esta propuesta".

También argüye que "se desmantelan unidades altamente especializadas en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, sin motivo aparente, como la unidad de la Guardia Civil denominada OCON-Sur". Además, reprocha que "no llegue" la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales, y sostiene que la jornada laboral de los guardias civiles e implementación de turnos (6x6) "sigue siendo" un "agravio" incluso con el "cuerpo hermano" de Policía Nacional. Por otro lado, mantiene que "la cesión y pérdida de competencias de la Guardia Civil en favor de otros cuerpos policiales rayan la inconstitucionalidad".

"Exigimos de una vez por todas que la Administración, legislativa y judicialmente, tome las riendas y cumpla con el mandato a ellos encomendado de proteger a los ciudadanos, que también lo son los guardias civiles y policías y resto de cuerpos policiales del Estado", concluye el manifiesto.

El otro documento leído durante la concentración, a la que, según confirman fuentes de AUGC, se han unido los sindicatos UFP y Jupol, considera la cesión de competencias en materia de extranjería y fronteras acordada por Moncloa y Junts como "ilegal", y sostiene que, además de ser "una vergüenza", representa "un peligro innecesario para España y para Europa".

"Nos preocupa profundamente que un Gobierno, para mantenerse en el poder, vulnere las leyes y ceda a chantajes políticos, poniendo en riesgo la seguridad nacional y engañando a Europa sobre los peligros que amenazan nuestras fronteras y la lucha contra el crimen en todas sus formas", añade el manifiesto.

También apostilla que un cuerpo policial autonómico "no puede asumir funciones que, constitucionalmente, corresponden exclusivamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional", y recuerda que "la ley ya delimita las atribuciones de los cuerpos autonómicos y locales, y ninguna de ellas puede afectar a la seguridad nacional".

"Es inaceptable que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) acompañe a grupos independentistas en su intento de desmantelar el Estado y sus instituciones. No es Cataluña la que se separa de España, es España la que se desmorona desde dentro", sostiene.

El manifiesto asegura que "si nadie pone freno a esta situación, seremos los propios policías y guardias civiles, junto a partidos, instituciones y ciudadanos que aún creen en el imperio de la ley, quienes acabemos con esta locura, siempre dentro de la legalidad".

Ha incidido en que "un presidente del Gobierno que nos vende y un ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) que se pone de perfil, son indignos de sus cargos", ante lo que se han preguntado "¿cómo es posible que el ministro, que proviene de la judicatura y aseguró en sede parlamentaria que nuestras funciones no admitían cesión, esté ahora alentando esta situación? Su actitud encubre la ilegalidad y humilla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".