Protestas en cuatro provincias andaluzas para exigir el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva han sido escenarios este martes de diversos actos de protesta convocados por colectivos de apoyo a Palestina con un denominador común: exigir al Gobierno de España el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones con el Estado hebreo.

En el caso de Sevilla, unas 300 personas, según los convocantes, se han dado cita junto a la Subdelegación del Gobierno, en la Torre Norte de la Plaza de España, para lanzar consignas contra la actuación de Israel en el conflicto armado que mantiene en Gaza y leer un manifiesto al respecto.

Desde la Plataforma Solidaridad Palestina de Sevilla, a través de una de sus portavoces, María del Carmen Bellido, se ha valorado el documento de medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este lunes, como un "buen punto de partida", si bien "llegan tarde. Aun así, bienvenido sea".

Para este colectivo, ese paquete de medidas, que contempla hasta nueve puntos, presenta "carencias", como el hecho de que el embargo de armas "no tiene efecto retroactivo" y "no se habla de sanciones a Israel". No obstante, a la espera de conocer los detalles del documento y de su aprobación en el Consejo de Ministros --"contábamos con la complejidad del mismo"--, "es un buen avance".

En Cádiz, la plataforma Cádiz con Palestina, que ha sido la convocante, asegura haber reunido a un centenar de personas frente a la Subdelegación del Gobierno. En la concentración, han plasmado en un lienzo en blanco donde solo estaban las banderas de Israel y EEUU "manos pintadas de color rojo".

ENCIERRO DE PROTESTA EN HUELVA

En Huelva, Marea Palestina Huelva ha instado a la comunidad educativa, y a la ciudadanía en general, para protagonizar un encierro en la Escuela de Arte León Ortega. "Aunque valoramos como positivo las medidas anunciadas por el Gobierno, estas son insuficientes y pedimos la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales, tal como se reivindica desde la plataforma Marea Palestina".

Asimismo, el colectivo ha hecho un "llamamiento abierto" a todos los grupos políticos "que, bien por formar parte del Gobierno o de algún grupo de la Cámara Baja, van a poder presionar para que el Real Decreto salga adelante en el Congreso", así como artistas, gente de la cultura y de la ciudadanía en general para que se adhieran a sus reivindicaciones.