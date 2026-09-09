La provincia de Jaén contará con una guía práctica de formación y prevención contra la violencia de género

Presentación del proyecto para elaborar la guía. - UJA

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) y la Diputación de Jaén firmado un acuerdo de colaboración para elaborar la 'Guía práctica para la formación y prevención sobre la violencia de género en la provincia de Jaén'.

El proyecto, impulsado por el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer (Siemu) de la UJA, busca transferir de forma directa a la sociedad jiennense el conocimiento y la evidencia científica generados en las aulas e institutos de investigación de la institución académica.

El rector de la Universidad jiennense, Nicolás Ruiz, y la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, han presentado este miércoles el convenio, que también ha contado, entre otros, con la directora del citado seminario, la profesora María Dolores Muñoz.

Ruiz ha expresado su "fuerte convicción y una clara posición institucional", alineada con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en el rechazo "firme y categórico a toda forma de violencia contra las mujeres".

"La Universidad de Jaén tiene el deber ético y la responsabilidad social de ser un agente activo y transformador frente a esta lacra, velando por entornos seguros y libres de cualquier acoso o agresión", ha enfatizado.

Ha añadido que, mediante esta alianza con la Diputación, se pretende abrir más la universidad a la provincia, poniendo sus estudios, datos y análisis rigurosos al servicio de los municipios, centros educativos y colectivos sociales.

En este sentido, ha explicado que esta iniciativa responde a la necesidad de mantener y fortalecer los esfuerzos en prevención, sensibilización y formación en la provincia de Jaén, dada la persistencia de casos activos en el sistema VioGén y en seguimiento dentro del territorio provincial.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de la Diputación ha agradecido el trabajo y compromiso del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer y se ha referido a esta guía como una herramienta que va más allá de sus páginas, puesto que "contiene el conocimiento puesto al servicio de la igualdad, la prevención y una sociedad libre de violencia hacia la mujer".

"Ya no se trata de una lacra, sino que va más allá y es un problema de Estado. Hablamos de la vulneración de los derechos humanos, que tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres. Combatirla exige prevenir, formar, detectar las primeras señalas y construir desde edades tempranas", ha destacado.

Medina ha considerado que esta guía "es de enorme valor porque el conocimiento es una poderosa herramienta para combatir la violencia de género y necesitamos profesionales formados, herramientas y que la igualdad forme parte de nuestra educación".

Al hilo, ha valorado el papel "fundamental" de la universidad, así como de otras instituciones públicas como centros educativos, fuerzas de seguridad del Estado y, en definitiva, la sociedad. "Desde la Diputación entendemos que esto tiene que ser así y que las políticas de igualdad deben estar presentes de manera transversal en nuestra actividad", ha afirmado.

Por su parte, Muñoz ha agradecido el apoyo del rector a la nueva etapa que comienza el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer. "Para quienes trabajamos en la UJA es muy importante que exista ese compromiso por la investigación y que haya instituciones como la Diputación de Jaén que apuestan por la misma, porque a partir de la misma se crean herramientas útiles, en este caso, en el ámbito contra la violencia de género", ha declarado.

EL PROYECTO

Sobre la iniciativa presentada, ha señalado que parte de la idea de reunir en una guía los trabajos existentes sobre violencia de género en la provincia y ponerla a disposición de quien trabaja en este ámbito. Estará acompañada por material audiovisual y la celebración de un seminario específico.

El proyecto tendrá una duración de once meses y contemplará diversas líneas de actuación orientadas a la elaboración y difusión de la guía, como la recopilación y el análisis de las investigaciones sobre violencia de género desarrolladas en la provincia de Jaén o la edición de un estudio técnico en formato digital, que se acompañará de material audiovisual con testimonios directos del personal investigador.

También se prevé la organización de un seminario presencial, enfocado de forma específica en colectivos vulnerables, como las personas mayores, así como campañas de difusión y formación accesible en redes sociales desarrolladas bajo pautas de lectura fácil.

Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén y la Diputación reactivan y refuerzan su colaboración para dotar a la sociedad de herramientas útiles, rigurosas y con impacto directo en el territorio.