La provincia de Jaén registra una ocupación media del 76% en el puente de agosto y baja al 56,5% en la primera quincena

JAÉN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha registrado una ocupación turística media del 75,93 por ciento durante el reciente puente de la Asunción y del 56,53 por ciento en la primera quincena de agosto.

Son datos facilitados por la Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (Turjaén), desde la que se ha valorado el referido al puente, si bien ha precisado que hay "ocho punto menos" de ocupación frente a la misma quincena de 2022.

Por destinos, Turjaén ha señalado que el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas ha tenido una buena ocupación en el puente con un 87,69 por ciento, "pero los primeros 15 días de agosto ha estado en un 66,84 por ciento, cuando el año pasado llegaba al 80 por ciento".

En Úbeda y Baeza, "aunque no sean destinos turísticos por excelencia en época estival", ha habido un nivel "aceptable" en el puente con un 69,76 por ciento. "Preocupa", no obstante, la ocupación en la primera quincena, no llegando al 59 por ciento, casi seis puntos por debajo en comparación con el mismo periodo de 2022.

En cuanto a la capital jiennense, se ha mantenido con una ocupación del 66,98 por ciento en el puente, aunque ha registrado "una bajada significativa en la primera quincena rondando un 47 por ciento, que supone una bajada de nueve puntos respecto a la ocupación del año anterior".

Por su parte, tanto en la Sierra de Andújar como en la Sierra Sur "preocupa su bajada en los niveles de ocupación", con una disminución en ambos destinos de en torno a diez puntos respeto al año pasado.

Además, Despeñaperros ha tenido un buen nivel de ocupación en el puente, con un 84,72 por ciento, y "durante la primera quincena se ha mantenido con un 59,72 por ciento, suponiendo seis puntos menos" que en 2022.

Sierra Mágina ha tenido un buen nivel de ocupación en el puente con un 78,28 por ciento, mientras que en la primera quincena del mes ha sido del 53,26 por ciento, bajando seis puntos respecto al año pasado.

"Los datos de ocupación --pendientes de una confirmación más exhaustiva por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE)-- encienden las alarmas sobre esta época estival 2023", ha considerado Turjaén. Ha añadido que se venía "de un primer semestre muy positivo" y que las "informaciones en medios de comunicación acerca de las temperaturas de nuestra provincia han podido mermar en gran parte los datos".

Junto a ello, la asociación ha querido "realizar un llamamiento a la calma", ya que los datos del primer semestre del año fueron "muy positivos" y las previsiones para el último cuatrimestre "son favorables".