La provincia de Jaén registra en lo que va de año 13 personas fallecidas en vías interurbanas y ocho en urbanas

Acto con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha registrado en lo que va de año 13 personas fallecidas en vías interurbanas y ocho en urbanas, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a este lunes 17 de noviembre.

En carreteras, supone un descenso del 38,1 por cierto con respecto a las 21 víctimas mortales en el mismo periodo de 2024; mientras que en el caso urbanas hay un aumento frente a las tres del año pasado, lo que "subraya la necesidad de intensificar las acciones de prevención en los entornos urbanos".

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, ha participado en el acto institucional organizado por la Jefatura Provincial de la DGT con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 2025.

En el acto, que también ha contado son representantes de diferentes administraciones y miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

Fernández ha apelado a la responsabilidad. "Los accidentes de tráfico dejan cicatrices imborrables y exigen mantener el compromiso colectivo con la seguridad vial", ha asegurado.

Tras explicar que el lema de este año, 'Ese día', invita a recordar las historias personales que marcaron un antes y un después en la vida de las víctimas y sus familias, ha señaladola importancia de seguir trabajando de forma coordinada para avanzar hacia el objetivo de cero accidentes y cero víctimas.