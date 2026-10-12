La provincia de Jaén registró en agosto más de 91.200 viajeros, un 2,57% más respecto al año anterior

Archivo - Un grupo de turistas en el Castillo de Santa Catalina. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registró el pasado agosto 91.268 viajeros viajeros, lo que supone un aumento de 2,57 por ciento con respecto al mismo mes de 2025; mientras que las pernoctaciones tuvieron una ligera subida del 0,77 por ciento hasta las 221.426.

El "crecimiento moderado" de la demanda "presenta diferencias importantes según la tipología de alojamiento", según el informe mensual del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Provincia de Jaén, consultado por Europa Press.

Este análisis, elaborado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, señala que los establecimientos hoteleros aumentaron tanto los viajeros (1,05%) hasta 57.390 como las pernoctaciones (5,37%) hasta 115.578.

Los apartamentos turísticos tuvieron un incremento de viajeros --12.222, un 16,48% más--, pero reducción del 6,16% en pernoctaciones hasta 36.298, lo que refleja una disminución de la estancia media. Los campings redujeron ambos indicadores, con 14.526 viajeros (-16,48%) y 49.979 pernoctaciones (-9,12%).

Frente a este segmento, destaca especialmente el comportamiento de los alojamientos de turismo rural, que alcanzaron 7.130 viajeros y 19.571 pernoctaciones, con subidas del 65,54% y del 19,50%, respectivamente.

"De este modo, el aumento de viajeros en los establecimientos hoteleros, los apartamentos turísticos y el turismo rural compensó el retroceso de los campings. En las pernoctaciones, el crecimiento hotelero y rural permitió cerrar el mes con un balance ligeramente positivo", detalla el informe.

Con respecto a la procedencia del turismo en agosto, el crecimiento se concentró en el mercado nacional. Los residentes en España alcanzaron los 83.328 viajeros, un 3,20% más que en el mismo mes de 2025, mientras que sus pernoctaciones aumentaron un 0,64%, hasta las 206.201.

Los residentes en el extranjero registraron una evolución desigual. El número de viajeros descendió un 3,59%, pasando de 8.236 a 7.940, mientras que sus pernoctaciones crecieron un 2,60% hasta alcanzar las 15.225, lo que habla de "un aumento de la estancia media".

El balance acumulado entre enero y agosto de 2026 muestra "una práctica estabilidad del número de viajeros respecto al año anterior: 496.365 viajeros, un 0,31% menos que en 2025 (497.922) y un 1,99% por debajo de los 506.421 contabilizados en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la ocupación hotelera el agosto, hay "una mejora generalizada para el conjunto de la provincia" de Jaén. La estancia media aumentó un 4,27% hasta las 2,01 noches, mientras que el grado de ocupación creció un 5,92% por plazas (43,64) y un 8,38% por habitaciones (48,77). También se incrementó un 22,83% el personal empleado, que pasó de 1.012 a 1.243 trabajadores.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

El estudio mensual del SIT aborda, igualmente, los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. La tarifa media diaria (ADR) en los establecimientos de la provincia subió en agosto un 5,38%, con un precio medio por habitación ocupada de 75,63 euros.

En el caso del RevPAR (por sus siglas en inglés), indicador que combina ocupación e ingresos medios por habitación disponible, se situó en 35,64 euros en el conjunto provincial, un 13,07% más que en agosto de 2025.

Por otra parte, el informe examina el alojamiento en plataformas de economía colaborativa en los cinco municipios que presentan más actividad en este ámbito. Cazorla (163, -15,98%), la ciudad de Jaén (158, -7,06%) y La Iruela (121) fueron los destinos con mayor oferta disponible de casas completas el pasado agosto, seguidos de Úbeda (112, +8,74%) y Baeza (52, -10,34%).

En cuanto al grado de ocupación, el SIT señala que ha de analizarse junto a las variaciones de oferta, "debido al dinamismo que presenta". En casas completas, subió en la capital (6,12%) y Cazorla (4,35%), mientras que disminuyó en Úbeda (-28%), Baeza (-25,45%) y La Iruela (-7,41%). En el caso de habitaciones privadas, destaca el aumento en Cazorla (72,92%), seguido de Úbeda (41,67%). Por el contrario, Jaén tuvo una disminución significativa (-39,71%) hasta un 41% de ocupación.