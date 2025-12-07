La provincia de Jaén registró en octubre casi 75.600 viajeros, un 2,28 por ciento más que el año anterior

Archivo - Un grupo de turistas ante la Catedral de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

La provincia de Jaén registró el pasado octubre 75.591 viajeros, lo que supone un incremento del 2,28 por ciento con respecto al mismo mes de 2024; mientras que las pernoctaciones aumentaron un 6,86 por ciento hasta las 140.544.

En el contexto nacional y autonómico, "Jaén presenta una evolución moderada pero consistente": el crecimiento interanual de viajeros fue más moderado que en Andalucía (4,33%) y España (3,54%), si bien hubo un "fuerte avance" en las pernoctaciones, "superando con holgura" ambas tasas (2,97 y 2,19%).

El conjunto de alojamientos turísticos tuvo "un comportamiento positivo en términos agregados, aunque con importantes contrastes entre tipologías", según indica el informe mensual del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Provincia de Jaén, consultado por Europa Press.

De este modo, ese balance positivo "estuvo impulsado principalmente por el fuerte crecimiento del segmento de apartamentos turísticos": subió un 30,98 por ciento en viajeros (hasta los 8.410) y un 49,57 por ciento en estancias (20.799), "consolidándose como uno de los motores emergentes del mercado provincial".

No obstante, los establecimientos hoteleros se mantienen "como la base estable del alojamiento" en el territorio jiennense. En octubre registraron 60.169 viajeros y 105.038 pernoctaciones, lo que refleja "una tendencia moderadamente alcista", con incrementos del 1,47 y del 3,47 por ciento, respectivamente.

En contraste, los campings y los alojamientos rurales anotaron "retrocesos significativos". Los primeros redujeron su volumen de viajeros en un 6,29 por ciento, con 4.798, y las pernoctaciones en un 3,09 por ciento, con 9.852.

Los establecimientos rurales tuvieron la caída más acusada --del 27,79 y el 18,24 en viajeros y pernoctaciones hasta los 2.214 y 4.855--, "lo que revela un descenso notable de la demanda vinculada a esta tipología".

En cuanto al origen, la demanda nacional sigue siendo el pilar principal del turismo en Jaén. Los residentes en España aumentaron un 3,29 por ciento en viajeros hasta los 65.815 y un 7,50 por ciento en pernoctaciones, con 123.517. El turismo internacional tuvo una caída del 3,99 por ciento en viajeros (9.776), aunque aumentó las pernoctaciones un 2,42 por ciento, lo que refleja "estancias algo más prolongadas pese al menor flujo de entrada".

Con respecto a la estancia media de la provincia en octubre, ascendió a 1,75 días (+2 por ciento), mientras que la ocupación creció tanto por plazas (2,8 por ciento) como por habitaciones (5,4 por ciento), hasta el 40,3 y el 48,7 por ciento, respectivamente. No obstante, el empleo en los establecimientos disminuyó un 5,4 por ciento.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

El estudio mensual del SIT analiza, igualmente, los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. La tarifa media diaria (ADR) en los establecimientos hoteleros jiennenses registró "un incremento moderado" del 5,04 por ciento, alcanzando los 69,01 euros, "aunque con diferencias territoriales según el posicionamiento de cada destino".

En el caso de los ingresos por habitación disponible (RevPAR por sus siglas en inglés), la media provincial con respecto a octubre de 2024 creció un 10,62 por ciento hasta los 33,33 euros. No obstante, hubo un "comportamiento desigual" con aumentos significativos en algunos destinos y retrocesos claros en otros.

Por otra parte, el informe examina el alojamiento en plataformas de economía colaborativa como Airbnb y Vrbo en los cinco municipios que presentan más actividad en este ámbito.

La ciudad de Jaén (174), Cazorla (160), Úbeda (132) y La Iruela (98) fueron los destinos con mayor oferta disponible de casas completas, con incrementos interanuales del 5,45, 13,48, 8,20 y 20,99 por ciento, respectivamente. Por su parte, en Baeza se redujeron un 21,79 por ciento hasta 61 viviendas.

A pesar de los cambios, el grado de ocupación fue elevado en todos los destinos. Baeza alcanzó un 60,54 por ciento, aunque "debe interpretarse con cautela debido a su menor disponibilidad". En la capital jiennense y Úbeda se superó el 50 por ciento, mientras que Cazorla y La Iruela registraron un 42 por ciento. Un comportamiento que refleja "una demanda sólida y sostenida para este tipo de alojamiento en la provincia".