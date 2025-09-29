La provincia de Jaén tiene el índice de envejecimiento más alto de Andalucía, según CCOO

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén tiene el índice de envejecimiento más alto de Andalucía, calculado como la relación entre la población de 65 años o más y la menor de 15 años, según CCOO. El 20% de la población tiene más de 65 años y de los mayores de 65 años, el 45 por ciento tiene más de 80 años.

Son datos del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, elaborado por la Fundación 1º de Mayo y la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO, identifica y analiza el funcionamiento de los principales sistemas clave para el bienestar de las personas mayores: las pensiones, la dependencia y la sanidad.

Respecto a la esperanza de vida en nuestra provincia, Jaén ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un máximo histórico con 82,7 años en 2024 y situándose por encima de la media andaluza y nacional en ese mismo año. La esperanza de vida a los 65 años es de 19,78 años, de los cuales se estima que 10,02 son de buena salud.

La secretaria general de CCOO en Jaén, Silvia de la Torre, ha subrayado en rueda de prensa que en la provincia de Jaén, al igual que en resto del país, "tenemos una sociedad actualmente envejecida y sobreenvejecida".

El número de pensiones de jubilación en vigor en Jaén 149.755, la pensión media es de 1.044.80 euros, lo que la sitúa como la segunda más baja de Andalucía, sólo por detrás de Almería.

Otra cuestión grave apuntada por De la Torre es la situación de las residencias para mayores en la provincia de Jaén. "Sólo el 20% son plazas públicas y el resto están en saturación. Las concertadas están al 99,5% de ocupación y la provincia de Jaén es la que menos oferta de plazas está realizando desde 2021", ha dicho la dirigente sindical, que ha atribuido la situación al "abandono sistemático de la atención de las personas mayores por parte del partido de Juanma Moreno, con unos recursos que van menguando".

De la Torre ha finalizado su intervención con una invitación a la participación en la concentración que tendrá lugar el 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores. Será en la Plaza de la Constitución, a las 11,00 horas.

El objetivo es reivindicar que se cumplan los plazos de la Ley de Dependencia, la ampliación del número de plazas residenciales, que se acaben las listas de espera y que haya una mayor atención al problema de la soledad no deseada.