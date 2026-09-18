El Proyecto T-Acompañamos abre una nueva vía de empleo a través del emprendimiento en Aguilar de la Frontera

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Herrador (cuarta por la dcha.), visita el nuevo comercio. - AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Francisca Herrador, ha visitado la empresa 'La Despensa de Sisi', un nuevo establecimiento de alimentación de proximidad que acaba de abrir sus puertas en el municipio de la mano de Cecilia Jiménez, participante en el Proyecto de Inserción Laboral T-Acompañamos, desarrollado por la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, con el objetivo de conocer el proceso que ha llevado a la emprendedora a poner en marcha su propio negocio, así como su experiencia durante el itinerario de acompañamiento del proyecto.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la alcaldesa, que ha estado acompañada por el gerente de la Mancomunidad Campiña Sur, Javier Quijada, y por personal técnico del programa, ha puesto en valor la apertura de este nuevo establecimiento y el esfuerzo realizado por su promotora, destacando que "cada nuevo negocio que abre sus puertas en Aguilar es una buena noticia para el municipio, porque detrás de él hay una persona que apuesta por su pueblo, genera actividad económica y ofrece un nuevo servicio a nuestros vecinos".

Herrador ha señalado, también, que "el comercio de proximidad desempeña un papel fundamental en la vida de los municipios, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y nuestros comercios forman parte del día a día de Aguilar, crean vínculos, generan empleo y hacen que nuestros barrios y nuestras calles tengan vida, por lo que es eso es importante acompañar y respaldar a las personas que deciden emprender y apostar por quedarse y desarrollar su proyecto profesional aquí".

En este sentido, la alcaldesa ha valorado especialmente la experiencia de Cecilia Jiménez como "un ejemplo de que el emprendimiento puede convertirse en una alternativa real para acceder al mercado laboral, cuando las personas cuentan con orientación y apoyo durante el proceso", señalando que "Cecilia ha tenido la iniciativa, la capacidad y la valentía para convertir una idea en un negocio y hoy podemos comprobar el resultado".

Por su parte, Cecilia Jiménez, promotora de 'La Despensa de Sisi', ha explicado que la apertura del establecimiento supone "la culminación de un proceso en el que he tenido que aprender muchas cosas y tomar muchas decisiones y mi participación en T-Acompañamos me ha servido para orientarme, para conocer mejor mis posibilidades y para afrontar con más seguridad el paso de poner en marcha mi propio negocio".

La emprendedora ha explicado que con su establecimiento quiere "recuperar la esencia del comercio de toda la vida, ese trato cercano en el que conoces a tus clientes y sabes qué necesitan, ofreciendo una oferta de productos de alimentación de calidad y adaptada a las necesidades actuales y que las personas que entren por la puerta se sientan cómodas, bien atendidas y encuentren un lugar en el que puedan confiar".

El Proyecto de Inserción Laboral T-Acompañamos, desarrollado por la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, tiene como finalidad favorecer la inserción laboral de las personas participantes mediante itinerarios de orientación, acompañamiento y mejora de la empleabilidad, contemplando también el emprendimiento como una de las vías para desarrollar un proyecto profesional. El programa está financiado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Unión Europea, en el marco del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027.