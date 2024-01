El proyecto Agerar Plus organiza una jornada sobre el desarrollo de comunidades energéticas.

El proyecto Agerar Plus organiza una jornada sobre el desarrollo de comunidades energéticas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Agerar Plus (Almacenamiento y Gestión de Energía

Renovable para el fomento de la participación de pequeños y medianos

prosumidores en redes eléctricas inteligentes) ha organizado una jornada técnica en el Complejo Pedagógico - Campus Penha de la Universidade do Algarve.

Este proyecto tiene como objetivo la mejora de las capacidades de

investigación e innovación en el espacio transfronterizo en el ámbito del aprovechamiento de las energías renovables por parte de pequeños y

medianos 'prosumidores' (individuos que no solo consumen productos o

servicios, sino que también participan activamente en su creación, promoción y mejora).

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el proyecto e impulsar la figura del pequeño y mediano 'prosumidor' y las comunidades energéticas mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, mostrando diferentes iniciativas que se están desarrollando.

Bajo el título 'Desarrollo de Comunidades Energéticas Locales a Nivel Ibérico - Retos y Soluciones', Agerar Plus ha celebrado su primera jornada técnica en la que ha realizado una presentación del proyecto y se ha invitado a otros expertos a mostrar qué otras iniciativas se están desarrollando en el ámbito de la energía vinculadas a los pequeños y medianos 'prosumidores'.

La jornada, celebrada el pasado 16 de enero, ha contado con la apertura institucional por parte del Doctor Paulo Águas, Rector de la Universidad de Algarve; Dr. José Apolinário, Presidente del Comité Coordinador del Desarrollo Regional del Algarve (CCDR Algarve); Dr. Rogério Bacalhau, Alcalde de Faro; y del profesor Doctor Paulo Santos, Director del Instituto Superior de Ingeniería de la Universidad del Algarve.

Asimismo, la profesora de la Universidad de Sevilla y coordinadora del proyecto, Ascensión Zafra, ha realizado una presentación sobre el proyecto Agerar Plus en el segundo bloque del evento, titulado "Soluciones para apoyar la creación de Comunidades de Energías Renovables". En esta parte, también ha participado el ingeniero del Instituto Tecnológico da Galicia, Pablo Álvarez, presentando el proyecto Cel Rural, el cual desarrollará acciones piloto para promover comunidades energéticas locales en zonas rurales del espacio Poctep.

El tercer bloque del evento reunió a diferentes expertos del ámbito de la energía vinculados con los pequeños y medianos 'prosumidores'. En concreto, el Dr. Aquiles Marreiros habló sobre el programa 'Algarve 2030" y las oportunidades de financiación en el campo de la energía. Mientras que Eduardo Francisco, de la empresa E-Redes explicó el Papel de E-Redes en el Autoconsumo Colectivo y CER. El ingeniero de Make it Better, José Nunes, abordó la transición energética como producto social y se centró en el enfoque comunitario participativo en el proceso de transición energética de la Isla de Culatra. También participó el ingeniero de la Cooperativa para la Sostenibilidad de la Isla de Culatra, Joni Santos, quién explicó cómo iniciar un proyecto

comunitario de energía renovable.

Por último, la Cofundadora y Presidenta del Patronato SEYN (Red de Jóvenes de Energía Sostenible), Susana Guerreiro, expuso en su intervención ejemplos del papel de los jóvenes y las comunidades para una transición energética justa y participativa en proyectos desarrollados en los entornos de Asia y sur de Europa.

EL PROYECTO EUROPEO AGERAR PLUS

El proyecto Agerar Plus es una continuación de los proyectos INTERREG V-A España - Portugal (POCTEP) 2014-2020 denominados Agerar y

Agerar II, y su objetivo es capitalizar los resultados de dichos proyectos para extenderlos y ampliarlos en el ámbito del aprovechamiento de las energías renovables por parte de pequeños y medianos 'prosumidores'.

Agerar PLUS pretende mejorar las capacidades de investigación e

innovación en el espacio transfronterizo en el ámbito del aprovechamiento de las energías renovables por parte de pequeños y medianos 'prosumidores' mediante la gestión de los sistemas de almacenamiento y demanda flexible, así como del uso de tecnologías de la información y comunicación.

El consorcio de Agerar Plus está formado por ocho socios de la zona

Poctep, como son la Universidad de Sevilla, quien lidera el proyecto, la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, la Universidade do Algarve, INTA - Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Universidade de Évora, Areal - Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve y el Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial.

El proyecto Agerar PLUS cuenta con un presupuesto 1.148.059,82€ y está financiado en un 75 por ciento del programa europeo Interreg V-A España- Portugal (Poctep) 2021-2027.