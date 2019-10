Un proyecto andaluz, elegido como una de las mejores prácticas en España para garantizar la eliminación de hepatitis C

Publicado 16/10/2019 13:32:07 CET

Un proyecto andaluz ha sido elegido como una de las mejores prácticas de España para garantizar la eliminación de la hepatitis C en el marco del SLTC Summit 2019 'Cumbre sobre la detección y la vinculación con la atención. Explorar nuevas fronteras en la atención del VHC' que se ha celebrado en Valencia con la colaboración de Gilead.

Este foro ha acogido a más de 700 expertos de 47 países que han buscado compartir y conocer nuevas formas en el manejo y tratamiento del VHC, especialmente en los grupos de pacientes desatendidos. Además de definir estrategias futuras para alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación del VHC para el año 2030, según ha informado Gilead en una nota de prensa.

En este foro, España ha sido uno de los países que ha presentado un mayor número de experiencias de microeliminación de la hepatitis C en distintos colectivos y que son un ejemplo para otros países. Entre ellas, el proyecto clave reconocido por ser una de las mejores prácticas en nuestro país, titulado 'Diagnóstico en un solo paso en Andalucía'.

Se trata de un protocolo pionero al utilizar una sola muestra de sangre para las pruebas necesarias de detección de esta enfermedad. Iniciado en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, liderado por el grupo coordinado por los doctores Federico García y Juan Carlos Alados, se ha instaurado después en el resto de la comunidad andaluza --en 18 hospitales de Andalucía-- y se está extendiendo a toda España.

El protocolo ha permitido conseguir importantes ahorros al sistema y que un 83 por ciento de los nuevos diagnósticos de 2018 estén vinculados a la atención al especialista que puede prescribir el tratamiento para la hepatitis C.

El doctor Federico García ha explicado que con "esta medida, sencilla de implementar en los hospitales y en los laboratorios, se acelera considerablemente el proceso de derivación de los pacientes con hepatitis C para que empiecen a tratarse". "Con este proyecto piloto pionero se ha logrado que, con una sola muestra de sangre, se realice el análisis de hepatitis C solicitado en los centros asistenciales y, a la vez, la prueba que permite saber el diagnóstico final definitivo para conocer si el paciente tiene o no infección activa de hepatitis C y, entonces, derivarlo al especialista", ha añadido.

"Hemos mostrado que nuestro modelo es coste eficaz, reduciendo el impacto económico de los pacientes con hepatitis C no diagnosticados y, además, hemos acelerado el proceso de derivación de los pacientes para que se traten, reduciendo los pasos intermedios", ha expuesto el doctor.

SLTC SUMMIT 2019

La principal conclusión de este foro de debate ha sido que la eliminación es posible y para ello es necesario actuar de forma local, aplicando prácticas globales de referencia y, sobre todo, a través de la colaboración de los múltiples agentes interesados que pueden conducir a la eliminación de la hepatitis C.

Dichas prácticas, según ha destacado el doctor Manuel Hernández- Guerra, coordinador del SLTC Summit 2019 y médico del departamento de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias en La Laguna (Tenerife), "se han compartido en este foro, permitiendo dar a conocer las distintas estrategias de referencia que hay actualmente para la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C en otros lugares de España y del mundo, y que se centran en distintas fases de la enfermedad desde el tratamiento, diagnóstico hasta la derivación de los pacientes".

"Prácticas muy oportunas que se suman a la aparición en los últimos años de fármacos altamente eficaces y para todos los pacientes, y a que la realidad de los enfermos de hepatitis C se haya convertido en una prioridad para las distintas Consejerías de Sanidad con el objetivo clave de que puedan recibir tratamiento", ha indicado.

Además, la importancia de este Congreso, según el doctor Hernández-Guerra, radica en que ha sido el foro en el que se han dado cita "expertos de primer orden mundial que han revisado las distintas estrategias para la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis C que se aplican actualmente en los más de 47 países invitados".

"Han tenido presencia todo tipo de facultativos (médicos, miembros del cuerpo de enfermería, facultativos de prisiones, centros de atención de drogodependientes, asistentes sociales, entidades comunitarias), vinculados a la asistencia sanitaria y que buscan dar la mejor atención al infectado por el virus de la hepatitis C".

Actualmente se estima que, en todo el mundo, más de 71 millones de personas viven con hepatitis C. En España esta cifra podría rondar las 250.000 personas y en Andalucía, unas 38.000, aunque se han realizado esfuerzos desde que se implementó el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en enero de 2015 y que ha permitido tratar a más de 130.000 pacientes desde 2015 con unas tasas de curación superiores al 95 por ciento.

El esfuerzo realizado en nuestro país permite pensar que España podría convertirse en el segundo país del mundo en eliminar esta infección después de Islandia, ocupando la segunda posición. Por eso, según el doctor Hernández-Guerra, "no es casualidad que el SLTC Summit 2019 se celebre este año en nuestro país, ya que España está a la vanguardia en cuanto al tratamiento del paciente con el virus de la hepatitis C. España está entre los cinco primeros a nivel mundial en poder llegar a decir que en un futuro no muy lejano se consiga el control epidemiológico de la infección".

Además, el doctor Enrique Ortega, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional del Hospital General Universitario de Valencia, ha explicado que "en esta edición de 2019, tras celebrarse en Berlín y Lisboa, se escogió la Comunidad Valenciana porque fue pionera en España en abrir el tratamiento de la hepatitis C a cualquier persona infectada, fuera cual fuera el grado de fibrosis, y ha implementado estrategias para la detección del VHC en personas en riesgo y poblaciones vulnerables".

Ahora, en esta edición, ha aclarado Ortega, "se han puesto de manifiesto las diversas experiencias y las mejores prácticas de detección, diagnóstico y seguimiento de las personas con hepatitis C".