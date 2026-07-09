El proyecto 'BeXyl' presenta sus conclusiones en Italia tras años de investigación sobre Xylella fastidiosa

Asistentes a la asamblea general del 'BeXyl' celebrada en Bari (Italia). - IAS-CSIC

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La V 'Conferencia Europea sobre Xylella fastidiosa: ciencia para una gestión sostenible', celebrada en Bari (Italia), y organizada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), BeXyl, Euphresco III, Ciheam Bari, IPSP-CNR y la región de Apulia ha sido el escenario elegido por los científicos del proyecto 'BeXyl (Beyond Xylella)' para su última asamblea general y la presentación y el debate sobre los resultados finales de este proyecto europeo tras cuatro años de investigación.

Según ha informado el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), 'BeXyl' ha sido liderado por la investigadora del IAS-CSIC Blanca B. Landa y en él han participado más de 30 instituciones de los ámbitos de la investigación científica, la industria y las administraciones públicas con el objetivo de arrojar luz sobre los brotes de Xylella fastidiosa en Europa y proponer soluciones para mejorar su gestión y prevenir nuevas introducciones del patógeno en el continente.

Xylella fastidiosa es uno de los patógenos vegetales más peligrosos a nivel mundial, capaz de colonizar más de 700 especies de plantas. Provoca enfermedades que generan pérdidas agrícolas y ambientales por valor de millones de dólares en Estados Unidos y Brasil. En octubre de 2013, la bacteria se detectó por primera vez en la UE, concretamente en olivos de la región de Apulia, en el sur de Italia. Desde entonces, también se han notificado brotes en Francia, España y Portugal.

En la asamblea general final del 'BeXyl', se ha puesto de manifiesto que "la colaboración entre agricultores, viveros, empresas privadas y una red mundial de científicos e instituciones de conservación ha sido fundamental para pasar de un conocimiento fragmentado en Europa a un marco más sólido y basado en la ciencia para la detección, el seguimiento y la gestión de Xylella fastidiosa", según ha destacado la responsable del proyecto.

Las actuaciones han aportado nuevos conocimientos sobre los factores que impulsan la presencia de esta bacteria en Europa y han demostrado la viabilidad de métodos más avanzados de vigilancia, detección precoz y seguimiento de las epidemias de Xylella fastidiosa, empleando herramientas aéreas, sensores terrestres y modelos epidemiológicos de última generación.

El proyecto 'BeXyl' ha establecido y reforzado una red internacional de parcelas centinela y actividades de vigilancia en toda Europa y fuera de ella, mejorando la preparación y aportando información valiosa sobre la susceptibilidad de las especies de plantas huésped, la propagación del patógeno y la aparición de la enfermedad en distintas condiciones ambientales.

El trabajo realizado en el marco del proyecto 'BeXyl' también ha permitido a los investigadores confirmar que el tratamiento térmico puede constituir una solución para el comercio seguro de material vegetal de especies hospedadoras distintas de la vid en zonas infectadas.

Además, la investigación sobre hongos y virus para controlar las poblaciones de insectos vectores, así como los ensayos con consorcios microbianos para aumentar la resiliencia de las plantas frente a la infección, allanan el camino hacia herramientas más sostenibles para reducir la propagación de enfermedades asociadas a Xylella.

Paralelamente, 'BeXyl' ha avanzado en la identificación y evaluación de material vegetal resistente y tolerante de cultivos mediterráneos clave como el olivo, el almendro y la vid, lo que ofrece nuevas oportunidades para la gestión de la enfermedad a largo plazo y la adaptación en las zonas afectadas.

Asimismo, el proyecto ha contribuido a enfoques de manejo integrado de plagas (MIP) que combinan la vigilancia, la resistencia de la planta huésped, el control de vectores, el control biológico y la participación de las partes interesadas en estrategias más sostenibles para gestionar la bacteria.

Junto a todo lo anterior, el proyecto ha generado conocimientos valiosos sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de los brotes y las medidas de gestión, identificando barreras para su implementación y respaldando la toma de decisiones basada en evidencias por parte de agricultores, autoridades fitosanitarias y responsables de políticas.

Para Blanca B. Landa, "el problema que representa Xylella para Europa no está solucionado aún", por lo que es fundamental continuar con la labor de investigación y colaboración llevada a cabo por 'BeXyl' para "seguir avanzando en la prevención, el control y la lucha contra esta bacteria".