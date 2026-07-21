Hospital San Juan de Dios del Aljarafe acoge el primer encuentro científico de reanimación cardiopulmonar

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Bormujos (Sevilla), sede del congreso científico. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

BORMUJOS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, será la sede del primer 'Congreso Nacional de la Asociación Española' para la Promoción de la Reanimación Cardiopulmonar (Aesp-RCP) que se celebrará los próximos 16 y 17 de octubre.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, se trata de la primera edición de este encuentro científico impulsado por la entidad que representa en España al 'European Resuscitation Council' (ERC), principal organización europea dedicada a la promoción de la reanimación cardiopulmonar y el soporte vital.

De este modo, ha asegurado que el congreso nace con la vocación de convertirse en un foro de "referencia nacional" para el intercambio de conocimiento, experiencias e innovación en el ámbito del soporte vital desde un enfoque alineado con las recomendaciones y los protocolos europeos.

Asimismo, sus actividades van destinadas a profesionales sanitarios, estudiantes, técnicos de emergencias y otros especialistas comprometidos con la mejora de la atención a la parada cardiaca y otras situaciones de emergencia.

Es por ello que la Administración autonómica ha considerado que la elección de Sevilla como sede tiene un "importante valor simbólico", puesto que 30 años después vuelve a acoger un gran congreso sobre soporte vital en homenaje al histórico 'Congreso del European Resuscitation Council' celebrado en la ciudad en 1996, una de las primeras grandes reuniones científicas de la entidad.

En este sentido, además de colaborar como anfitrión del encuentro, el hospital participa activamente en el mismo de la mano de profesionales del centro integrados en el comité organizador y contribuyendo al diseño de un "completo programa" precongresual que coloca la formación como "herramienta clave" para la mejora de la supervivencia de los pacientes que sufren una parada cardiaca.

Por un lado, el consorcio ha asegurado que el programa científico ofrecerá una actualización integral de los conocimientos y competencias en soporte vital, "combinando la evidencia científica más reciente con metodologías docentes innovadoras".

En contexto, la Junta ha señalado que entre ellas destacan "el empleo de herramientas tecnológicas avanzadas, simulación clínica, gamificación y talleres prácticos diseñados para favorecer un aprendizaje altamente participativo".

Por otro lado, han subrayado que, además del componente técnico, el congreso incorporará una dimensión humanista mediante la participación de pacientes y familiares que compartirán sus experiencias tras haber vivido situaciones críticas, "reforzando una visión centrada en la persona".

De este modo, los contenidos abordarán cuestiones como la atención a las paradas cardiacas, los protocolos de intervención más actuales, la gestión de incidentes con múltiples víctimas, la coordinación entre equipos asistenciales y las estrategias para mejorar la supervivencia junto a la calidad de la atención.

En suma, como antesala del congreso, los días 14 y 15 de octubre se desarrollará un "amplio programa de cursos precongreso" en las aulas del Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, situado frente al hospital.