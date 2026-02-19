El proyecto cordobés Aquadomus prueba en entornos reales su sistema inteligente de control de agua

Integrantes del proyecto Aquadomus. - SMART CITY CLUSTER

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto cordobés Aquadomus, impulsado por la empresa cordobesa Synergya Tech, ha iniciado la fase de monitorización en entornos reales tras completar la instalación de sensores, contadores y caudalímetros en distintos espacios piloto. Esta etapa tiene como objetivo recopilar datos detallados sobre el consumo de agua, identificar puntos críticos y desarrollar modelos de análisis capaces de anticipar ineficiencias y posibles fugas.

Según ha detallado Smart City Cluster en una nota, esta nueva fase se implementa en viviendas particulares, alojamientos rurales, espacios empresariales y contadores comunitarios. La Universidad de Córdoba (UCO) se encargará del análisis técnico de la información recopilada, que se procesará hasta el próximo mes de abril.

La infraestructura desplegada permite medir el consumo en tiempo real en cada punto de uso del agua dentro de los inmuebles, como por ejemplo cisternas, lavadoras, lavabos, lavavajillas y circuitos de agua caliente y fría. A diferencia de los sistemas tradicionales, centrados únicamente en el volumen total del contador general, esta solución ofrece una lectura desagregada de cada espacio húmedo que facilita comprender cómo, cuándo y dónde se produce el gasto hídrico o las posibles pérdidas.

Los dispositivos ya se encuentran operativos en un complejo turístico que integra dos viviendas, en un domicilio particular y en el local de una empresa del ámbito educativo, con el fin de ampliar la diversidad de escenarios de uso y validar el comportamiento de la tecnología en tipologías de consumo diferenciadas.

Toda la información recogida por la sensórica se centraliza en una aplicación de visualización que muestra de forma clara los datos de consumo y los posibles puntos críticos detectados. En esta fase, la herramienta se orienta a ofrecer una radiografía precisa del comportamiento hídrico de cada espacio. Esta aproximación permite trabajar con datos objetivos y contrastables que, posteriormente, pueden ser utilizados por administraciones públicas y gestores para diseñar medidas de ahorro, eficiencia y mantenimiento preventivo.

El tratamiento y análisis de los datos corresponde al equipo investigador de la UCO, que evaluará patrones de uso, desviaciones y posibles incidencias con el fin de validar el modelo de medición y sentar las bases de futuros desarrollos predictivos. Esta etapa resulta clave para comprobar la fiabilidad del sistema en condiciones reales de funcionamiento y ajustar la plataforma antes de su evolución hacia servicios más avanzados.

Con este nuevo paso, Aquadomus avanza desde la fase de desarrollo tecnológico hacia la validación operativa, probando su aplicación en contextos domésticos, turísticos y empresariales. Aunque en esta etapa no está prevista la comercialización de la solución, el proyecto contempla a medio plazo la puesta en marcha de un modelo basado en el servicio de plataforma de visualización y análisis de datos, orientado a facilitar la gestión eficiente del agua por parte de usuarios, entidades locales y organizaciones.

El proyecto Aquadomus está impulsado por la empresa cordobesa Synergya Tech con la colaboración de Smart City Cluster, Cetemet y la UCO, y persigue mejorar el conocimiento detallado de los consumos hídricos en edificios y espacios de uso cotidiano, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos y a la toma de decisiones basada en datos.

Esta iniciativa cuenta con financiación del citado PLAnd Sequía Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y está cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 de la Unión Europea.