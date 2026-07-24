Un proyecto cultural mostrará la estrecha relación histórica entre el agua y la identidad de Granada

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GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra y el Generalife han suscrito un convenio de colaboración con Hidralia y Emasagra para la realización del proyecto cultural 'Granada: Milagro del Agua', que pondrá en valor la estrecha relación histórica entre el agua, el patrimonio y la identidad de Granada.

La iniciativa se desarrollará mediante una propuesta expositiva que se podrá ver en el edificio Biometrópoli situado en la calle San Matías 11, actualmente en rehabilitación.

La iniciativa, aprobada en Junta de Gobierno Local, está estrechamente vinculada con la estrategia de la ciudad en su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a los visitantes el extraordinario legado hidráulico de Granada.

El proyecto toma como eje conductor el pionero sistema de abastecimiento de agua de la Alhambra y su influencia posterior en la configuración histórica, paisajística, cultural y social de la ciudad.

"Granada no puede entenderse sin el agua. El agua forma parte intrínseca de nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestros jardines, nuestra Vega y buena parte de la belleza monumental que hoy admiramos", ha destacado la alcaldesa de Granada y presidenta de Emasagra, Marifrán Carazo.

El convenio establece un marco de colaboración entre las cuatro entidades para diseñar, producir y organizar esta exposición, que permitirá mostrar la evolución de las acequias, albercas, fuentes y sistemas de distribución del agua que hicieron posible el desarrollo de la ciudad y del conjunto monumental de la Alhambra, al tiempo que establecerá un diálogo entre ese legado histórico y los actuales modelos de gestión sostenible de los recursos hídricos.

'Granada: Milagro del Agua' combinará contenidos científicos, recursos audiovisuales, realidad aumentada, elementos expositivos e iniciativas divulgativas con el propósito de acercar este patrimonio a todos los públicos.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que "el agua es el eje vertebrador de la historia, la cultura y la vida de Granada".

En su opinión, para comprender Granada, desde su fundación por la dinastía zirí hasta la actualidad, "es imprescindible entender la ingeniería del agua, toda vez que el esplendor de la Alhambra, y de la ciudad que la envuelve, ha discurrido siempre en paralelo al dominio del arte de la hidráulica".

Por eso, Del Pozo ha puesto en valor iniciativas como la exposición 'Granada: Milagro del Agua', que "va a contribuir de manera destacada a dar a conocer "uno de los elementos identitarios más relevantes del patrimonio arquitectónico y urbano granadino".