El proyecto europeo 'Plantas Olvidadas' se presenta en Córdoba y Pozoblanco

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Córdoba capital y Pozoblanco acogerán la próxima semana la presentación del proyecto europeo 'Plantas Olvidadas', cuyo objetivo es crear y comercializar productos alimentarios basados en cinco frutos silvestres: endrinas, escaramujos, madroños, bellotas y piñas, así como fomentar la bioeconomía forestal de zonas rurales.

Según explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en su web, consultada por Europa Press, 'Plantas Olvidadas' es un proyecto que "genera, aplica y transfiere conocimiento sobre la gestión forestal orientada a la conservación, la resiliencia y la generación de bioeconomía en base a plantas comestibles".

Además, "responde a los efectos socioambientales negativos derivados de una gestión de montes deficiente (pérdida de biodiversidad, riesgo de incendios, reto demográfico) y explora alternativas sostenibles y procesos de innovación sociocultural y de producto".

Así las cosas, destaca que los promotores de la iniciativa "ya han logrado elaborar kétchup de endrino, kombucha de madroño o vinagreta de piñas verdes", entre otros alimentos, y trabajan para que puedan convertirse en "productos comercializables", y, por lo tanto, en "alternativas económicas viables para fomentar la bioeconomía forestal, la gestión sostenible de los bosques y la conservación de la biodiversidad".

El proyecto 'Plantas Olvidadas' parte de la idea de que una de las principales dificultades para la gestión de los montes es su falta de viabilidad económica. El abandono de pastos, cultivos y otras formas de aprovechamiento ha derivado en una elevada proporción de masas forestales poco gestionadas, con el consiguiente aumento de la superficie forestal y de la cantidad de vegetación presente en las mismas. Esta situación, acompañada de una mayor facilidad de combustión como consecuencia del cambio climático, provoca un mayor riesgo de incendios forestales.

A partir de este contexto, el proyecto ha seleccionado cinco especies arbóreas y arbustivas abundantes en los sistemas forestales españoles y que producen los cinco frutos señalados: encina, pino, madroño, endrino, y rosal silvestre o escaramujo. Los frutos de todas ellas son comestibles y cuentan con interés organoléptico y nutricional, pero actualmente apenas se aprovechan comercialmente, por lo que la iniciativa explora esta posibilidad a partir de modelos de gestión sostenible.

El proyecto ha comenzado a andar en 12 fincas forestales de Cataluña, de donde proceden el colectivo Eixarcolant, la cooperativa Sambucus y la Fundación Emys, que impulsan el proyecto junto a Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) y la Universidad de Barcelona. Su objetivo es trasladar la experiencia a otras provincias españolas como Córdoba, Soria, Orense, Navarra, Cuenca o Teruel.

JORNADA EN POZOBLANCO

El próximo 7 de octubre bajo el título, 'Alimentos forestales y bioeconomía', tendrá lugar una acción divulgativa para dar a conocer el proyecto y explorar sus posibilidades en esta provincia. Esta jornada está orientada al sector agroalimentario y se desarrollará en el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria de Pozoblanco, Cicap, desde las 16,00 hasta las 20,00 horas.

Se iniciará con una presentación general sobre el proyecto y las actuaciones forestales desarrolladas. A continuación, se dará una descripción de los cinco los frutos silvestres seleccionados, sus usos tradicionales, productos ya existentes, limitaciones y su potencial de aprovechamiento.

También se hablará de los resultados alcanzados hasta el momento en las fases de producción y comercialización piloto de los alimentos ya desarrollados. Continuará con una parte práctica en la que mostrarán las materias primas elaboradas con estos frutos, y seguidamente los asistentes podrán experimentar con ellas para elaborar y crear sus propias recetas. Para finalizar, está prevista una degustación de los platos resultantes.

ACCIÓN DIVULGATIVA EN LA UCO

Además, el 8 de octubre la Sala de Grados de la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá una acción divulgativa con un enfoque más orientado al sector forestal bajo el título 'Plantas Olvidadas-Valorización de alimentos forestales para una gestión sostenible del territorio'.

La jornada se celebrará entre las 12,00 y las 14,30 horas y en ella se dará cuenta de la gestión forestal ejecutada en el proyecto para optimizar el aprovechamiento de los frutos, los diferentes métodos de recolección testados, los resultados de innovación gastronómica obtenidos y las estrategias de distribución y comercialización puestas en marcha de forma piloto.

A continuación, se celebrará una mesa coloquio moderada por Javier San Martín, ingeniero forestal, investigador de la Universidad de Córdoba y emprendedor. Desde su empresa 'De bellota' San Martín transforma el fruto de la encina en productos innovadores y reivindica la bellota como parte de la cultura gastronómica ancestral en la península ibérica.

PARTICIPANTES

En la mesa coloquio participarán Esteban Hernández, David León y Mamen Cuellar. Hernández es catedrático de Botánica Agrícola y Forestal en la Universidad de Córdoba y ha ejercido como Director del Jardín Botánico de Córdoba y del Banco Andaluz de Germoplasma. Es experto en etnobotánica, especies vegetales con potencial económico, cultivos olvidados y domesticación de plantas.

Por su parte, David León es investigador del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales Puerta de Hierro en Madrid (Miteco), y centra su trabajo en la conservación de recursos genéticos 'in situ' y en la domesticación de especies forestales. Mamen Cuellar es profesora del Área de Sociología de la Universidad de Córdoba y forma parte del equipo del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC). Es responsable del grupo de Investigación Cambio Institucional (SEJ-179) y del equipo de doctorado en Agroecología, Soberanía Alimentaria y Bienes Comunes.

Tras la mesa coloquio habrá una degustación de algunos productos gastronómicos desarrollados hasta ahora con frutos forestales dentro del proyecto 'Plantas Olvidadas'. Ambos eventos han sido organizados con la colaboración del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba y están dirigidos a gestores forestales, productores de alimentación y profesionales de la restauración en zonas rurales y propietarios de suelos forestales, entre otros.

Desde la organización destacan que ambas jornadas están abiertas al público general y que la entrada será libre, no obstante, recomiendan inscribirse a través de estos dos formularios online para controlar la asistencia y facilitar la degustación de los productos ya desarrollados.