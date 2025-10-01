El Proyecto Hera, de diagnóstico precoz de cáncer de mama postparto, inicia 2ª fase con apoyo de Ayuntamiento de Córdoba

Presentación de las novedades en el Proyecto Hera, destinado al estudio de marcadores moleculares en la leche materna que permita el diagnóstico precoz y el desarrollo de tratamientos ante el cánce de mama postparto. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el gerente del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), Álvaro Granados; el cofundador de Cobiomic Bioscience, Julio Manuel Martínez, y el doctor e impulsor Juan de la Haba han informado este miércoles de las novedades en el Proyecto Hera, destinado al estudio de marcadores moleculares en la leche materna que permita el diagnóstico precoz y el desarrollo de tratamientos personalizados para el cáncer de mama postparto, de modo que inicia una segunda fase con la aportación de 230.000 euros del Ayuntamiento.

En una rueda de prensa, el regidor ha subrayado que es un proyecto de ámbito andaluz y nacional, que parte desde Córdoba y que "va a salvar vidas", para lo cual el próximo lunes la Junta de Gobierno Local va a aprobar el convenio con la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), por el que desde el Ayuntamiento se van a destinar 150.000 euros en este año y en el ejercicio 2026 otros 80.000 euros para "el impulso y la expansión de este proyecto".

El objetivo es lograr 15.000 muestras de leche materna, tras las 3.600 muestras de la primera fase, en este caso ya en el ámbito nacional, con el objetivo de la detección precoz del cáncer de mama postparto, "que es especialmente agresivo, uno de los que tiene peor pronóstico y que se persigue gracias a esta investigación, para su prevención y también tratamiento", ha indicado el alcalde.

Al respecto, colaboran y participan en este proyecto ('https://proyectohera.es/') el Hospital Reina Sofía, el Hospital San Juan de Dios, la Universidad de Córdoba (UCO), el Imibic, Cobiomic, el Biobanco de Córdoba, la Asociación Almamar y la Fundación Cajasur, a los que se unen hospitales andaluces y la Diputación de Córdoba, que ha participado en la primera fase del proyecto.

En definitiva, se trata de "un proyecto que nace en Córdoba, que apuesta por el conocimiento y la valía de los profesionales de Córdoba, que apuesta por la innovación de empresas impulsadas desde Córdoba y cuya vocación es sentar las bases de una investigación en el ámbito nacional que ayude a millones de mujeres, en este caso, y que pueda salvar decenas, centenares, miles de vidas en un futuro", ha valorado Bellido.

Por su parte, el gerente del Imibic y el cofundador de Cobiomic Bioscience han elogiado el proyecto que nace desde Córdoba, a la vez que agradecido, en el segundo caso, formar parte de Hera por ser "el futuro de la investigación biomédica", aquí para "prevenir el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año y que tiene un enorme impacto no sólo médico, sino también social y emocional".

Así, para cumplir los objetivos, una vez recopiladas las muestras de las donantes, se llevará a cabo una tecnología de última generación capaz de identificar nuevos biomarcadores, con el fin de "predecir anticipadamente el desarrollo del cáncer de mama", de modo que se realizarán "miles de determinaciones generando millones de datos moleculares que posteriormente serán analizados para encontrar patrones útiles", ha comentado Martínez.

RETRASO DE LA MATERNIDAD

Mientras, el doctor ha apuntado como posible causa de este cáncer a "la decisión que tiene la mujer en el retraso en la maternidad y en la lactancia", después de que "los patrones de maternidad han cambiado en la sociedad", de ahí el incremento de este cáncer.

Según ha indicado De la Haba, "desde el punto de vista de características de desarrollo, es un cáncer de mama que cuesta trabajo diagnosticar, porque son mamas más densas", a la vez que "está dotado de una mayor agresividad desde el punto de vista clínico, mayor tendencia a desarrollar metástasis o la tasa de mortalidad es más alta que lo que le corresponde realmente".

Para abordarlo, ha declarado que "la Inteligencia Artificial y el desarrollo radiológico va a dar pie a poder adelantar el diagnóstico precoz, pero también desde el punto de vista de diagnóstico clínico basado fundamentalmente en la búsqueda de biomarcadores en un líquido de muy fácil obtención, que es la leche materna". "Eso es lo que hace surgir de esa forma tan sencilla este proyecto", ha destacado.

Por tanto, el doctor ha detallado que "consiste en buscar biomarcadores, indicadores que en la leche materna predigan el riesgo de desarrollar un cáncer de mamá después de haber sido madre", y para impulsarlo ha agradecido el respaldo institucional, de hospitales y de asociaciones como Almamar.

Así, ha resaltado que en esta segunda fase, "arriesgada por no tener todavía los biomarcadores" de la primera fase, en lo que llevan investigando "algo más de diez años y están identificadas algunas alteraciones en tejido sano que van a ser muy interesantes buscar también en la leche materna", ahora el fin es "recoger las 15.000 muestras de leche materna para demostrar que los biomarcadores descubiertos realmente predicen el riesgo en un grupo mayor de mujeres", y aplicar ante ello el tratamiento.