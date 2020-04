Proyecto Hombre presta atención telemática a usuarios por el Covid y cree "especialmente conflictivo" su confinamiento

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Proyecto Hombre Sevilla, Francisco Herrera, ha destacado que "con mucha imaginación" se sigue atendiendo a través de vía telemática y telefónica a los usuarios de la organización durante el confinamiento impuesto por la crisis del coronavirus, un aislamiento, asegura, que para ellos "es especialmente conflictivo".

Así, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que los usuarios que siguen sus programas, unas 350 personas en la capital andaluza y más de 2.000 en Andalucía, están viviendo este confinamiento "como un trastorno", ya que tienen un problema de adicciones que "llevan meses trabajando" y "ahora surgen todas las dificultades de un modo especial". Además, ha apuntado que "en muchos casos, junto al problema de adicción hay otros conflictos, ya que muchos tienen un trastorno grave de comportamiento y problemas de salud mental, o condiciones familiares muy difíciles".

"El confinamiento es un problema para todos pero para nuestros muchachos la dificultad es mayor, porque se reencuentran con su familia de pronto en un espacio reducido y pasan de tener un montón de actividades tuteladas a tener que organizarse el día, aunque nosotros las organizamos por teléfono", ha manifestado. "Por supuesto, todos los miedos que puedan surgir en cualquiera de nosotros en ellos surgen de modo más fuerte porque están en un proceso de cambio personal", apostilla.

Herrera ha añadido que "en muchos casos las familias nos transmiten el miedo a que se pierda todo lo conseguido hasta ahora", porque "han hecho un trabajo muy serio para ir poniendo en orden sus cosas y adquirir una serie de comportamientos y valores nuevos".

"Para los chicos, según nos dicen nuestros terapeutas, están surgiendo muchos temores en el sentido de vivir esto en soledad, y la familia tiene que ocupar el espacio que tenían hasta ahora sus compañeros y terapeutas", ha manifestado, para añadir que "hasta ahora están contentos con los resultados que hemos conseguido". "Nuestros trabajadores, unos desde casa a través de vía telemática y telefónica, y otros desde nuestra sede, siguen atendiendo a estos chicos y están muy presentes", ha destacado.

No obstante, ha agregado que hay otros usuarios que "no se fueron" a sus casas, como aquellos que no tienen familias o tienen dificultades" y están en pisos de acogida de la entidad o comunidades terapéuticas. "En Sevilla son pequeños grupos" mientras que en Huelva o Córdoba "hay muchos más", precisa el presidente de Proyecto Hombre Sevilla.

Por último, desde Proyecto Hombre quieren destacar que "al margen de lo que está viviendo cada uno y lo que se ve cada día en la prensa, hay un sector muy amplio de personas que tienen problemas de adicción y trastorno de conducta, a los que, con las dificultades y la imaginación que le podamos echar, se está atendiendo", porque "hay muchas instituciones sociales que no son noticia pero que trabajamos desde el silencio para que este trabajo siga adelante".