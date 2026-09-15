Un proyecto de IA aplicada a la movilidad gana el reto 'Córdoba SmartCity', impulsado por el Imdeec y AJE. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El reto de emprendimiento 'Córdoba SmartCity: Soluciones de Sensorización Inteligente', promovido por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, ya tiene propuesta ganadora. La startup cordobesa Ganama ha sido proclamada vencedora de esta convocatoria, dirigida a impulsar la transformación digital y la gestión eficiente del entorno urbano, con un proyecto de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la movilidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, el proyecto galardonado consiste en un sistema inteligente de análisis de la movilidad basado en visión artificial e IA. Esta infraestructura convierte las señales de tráfico convencionales en puntos inteligentes de observación capaces de registrar en tiempo real y de forma masiva los flujos de tráfico peatonal y rodado. Además, integra procesamiento local ('edge computing') para actuar de forma inmediata ante situaciones de riesgo, como la activación automática de señalización luminosa en pasos de peatones al detectar la presencia de viandantes.

La primera teniente de alcalde de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha valorado la resolución del certamen subrayando que "el reto 'Córdoba SmartCity' demuestra que el talento de nuestras empresas y jóvenes emprendedores es el motor imprescindible para construir una ciudad más sostenible, segura y eficiente".

Asimismo, ha destacado el compromiso municipal con este tipo de alianzas estratégico-tecnológicas para lograr que "las ideas innovadoras se conviertan en proyectos reales con impacto directo en la gestión pública y en la calidad de vida de los cordobeses", felicitando a Ganama por una solución que "encarna el espíritu de la convocatoria al democratizar la tecnología y poner el análisis de datos al servicio de la ciudadanía".

En esta misma línea, la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, ha resaltado que iniciativas como 'Córdoba SmartCity' "son la prueba viva de que el talento joven cordobés no solo está preparado para competir al máximo nivel, sino para liderar la transformación tecnológica de nuestro entorno. Esta colaboración estrecha con el Imdeec pone de manifiesto que apoyar a quienes emprenden no es una opción, sino una inversión estratégica esencial para la ciudad".

Respecto a la empresa ganadora ha subrayado que "encarna a la perfección esa juventud empresarial que no se conforma y que apuesta por la vanguardia y la inteligencia artificial para resolver problemas reales. En AJE tenemos muy claro nuestro papel: impulsar la digitalización del tejido productivo, tender puentes con la administración y respaldar sin fisuras a los emprendedores que, con valentía y visión de futuro, demuestran que nuestra tierra juega en la primera división de la innovación".

Por su parte, el CEO de Ganama, Javier Díaz, ha afirmado que iniciativas como este reto tecnológico "son las que deben tomarse teniendo en cuenta la Cuarta Revolución Industrial que vivimos, donde la recogida y el análisis de datos son un pilar fundamental en la transformación estructural de la sociedad", sirviendo además para "poner al día a los empresarios cordobeses y arrojar luz sobre un campo de rigurosa actualidad".

Díaz ha indicado que este reconocimiento supone "una oportunidad de estrechar lazos con el tejido empresarial de Córdoba" tras haber regresado a su tierra natal tras años de especialización en la capital trabajando para banca, aseguradoras y grandes tecnológicas.

Finalmente, el directivo ha mostrado su entusiasmo por participar en el desarrollo de la futura ciudad inteligente bajo la premisa de que "lo que no se mide no se puede mejorar", agradeciendo al Imdeec y a AJE su impulso para "dar el primer paso hacia una nueva Córdoba".

Actualmente, el trabajo de hardware de la señal se está llevando a cabo con la empresa cordobesa Estampaciones Casado, mientras que la parte de desarrollo de software la desarrolla la propia empresa ganadora del reto, Ganama. De igual modo, la empresa ganadora contará con cobertura promocional en medios locales y regionales, así como presencia continuada en las pantallas digitales de la Red de Emprendimiento de Córdoba mediante enlaces QR directos a su sitio web.