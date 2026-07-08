Un proyecto de la UGR impulsa el descubrimiento de un documento inédito de J. R. R. Tolkien en una biblioteca de Oxford

Documento inédito de Tolkien hallado en una biblioteca de Oxford. - UGR

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Granada ha permitido localizar un documento que conserva una traducción inédita de J.R.R. Tolkien conservada en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford.

El documento fue localizado durante el estudio de manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica.

El texto localizado, titulado 'Soul's Ward' --La custodia del alma-- corresponde a una traducción al inglés moderno realizada por Tolkien del homiliario medieval Sawles Warde, obra del siglo XIII escrita en el conocido como dialecto AB, una variedad lingüística de especial relevancia para los estudios filológicos del autor de 'El Señor de los Anillos'.

La investigación ha permitido sacar a la luz un documento desconocido hasta ahora para la comunidad científica y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados de Tolkien.

El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista 'The Review of English Studies', publicada por Oxford University Press.

Este descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la trayectoria de Tolkien como filólogo y medievalista, una faceta fundamental de su actividad intelectual que complementa su conocida producción literaria.

Asimismo, pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional.

La repercusión del hallazgo ha trascendido el ámbito académico y ha despertado el interés de medios de comunicación especializados y generalistas de distintos países.

Ha sido el proyecto de investigación Transmel (Translation, Transmission, and Transformation in Medieval English Literature), dirigido por el investigador Ramón y Cajal del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana Rafael J. Pascual, el que ha permitido localizar este documento inédito.

El hallazgo ha sido realizado por Andoni Cossio, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador de Transmel, un proyecto financiado por el Plan Propio de Investigación de la UGR.

Además de este hallazgo, el proyecto Transmel ha impulsado la traducción al español de La figura del Rey Arturo, realizada por Miguel Ángel Martínez-Cabeza y Rafael J. Pascual.

Esta publicación recoge la primera traducción al español del ensayo artúrico de Charles Williams, miembro del grupo literario de los Inklings junto a J.R.R. Tolkien y C.S.Lewis.