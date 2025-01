Psicóloga clínica alerta sobre los efectos depresivos del móvil en niños y aconseja no permitir su uso hasta los 14 años

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora Alma Martínez de Salazar, especialista en la Unidad de Salud Mental Infato-Juvenil en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, ha advertido sobre el impacto negativo de las redes sociales en los niños, marco en el que ha advertido de los efectos depresivos del uso del teléfono móvil y ha recomendado no conceder a un menor este dispositivo antes de alcanzar los 14 años.

En una entrevista a Europa Press, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión (13 de enero), la también presidenta de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología ha precisado que la utilización del móvil puede conllevar problemas emocionales, de conducta y de relación interpersonal que, en algunos casos, podrían derivar "en un cuadro depresivo".

Así, la especialista insiste en que hasta los 14 años, una edad a partir de la que "el desarrollo cognitivo y el desarrollo de la voluntad está mucho más avanzado", no se debe tener teléfono móvil, puesto que, como defiende la doctora, "no es un juguete".

"Hay un montón de cosas que se pueden hacer con los niños y que se deben hacer, antes de la adolescencia, para desarrollar su creatividad, su inteligencia y para evitar esos problemas de adicción a las nuevas tecnologías y esta etapa vulnerable en la cual pueden aparecer estos primeros síntomas de una baja autoestima o de una depresión", ha remarcado la especialista.

Además, reconviene también sobre el abuso de Youtube "para que los niños estén tranquilos" o el uso de videojuegos no aconsejados. De igual modo, señala que el teléfono móvil "no lo es todo", y advierte que se puede acceder por medio de una tablet o un ordenador a las redes sociales.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Por otra parte, la especialista también se ha referido al incremento de la sensibilidad hacia los problemas mentales en la infancia y la adolescencia. "Antes era muy avergonzante decir que ibas al psicólogo clínico o pedir ayuda. En cambio, si me apuras, ahora nos estamos pasando de rosca, ya que cualquier situación cotidiana se etiqueta como un problema de salud mental. Nos llegan consultas que tienen que ver con el afrontamiento de la vida diaria, y no hay que convertirlas en problemas sanitarios", ha declarado.

Por ello, ha remarcado, "es muy importante la prevención, más que la atención de la depresión en la infancia y la adolescencia. Tenemos que trabajar para que se desarrollen con competencias emocionales y habilidades de resolución de problemas que les permita asumir la vida diaria. Es decir, que si tengo un suspenso no me puedo hundir en la miseria. Tengo que aprender a reflexionar porqué he tenido ese suspenso y qué tengo que hacer para que la próxima vez no me suspendan".

En ese trabajo juegan un papel "importante" todos los adultos de la sociedad, en primer lugar, los padres, según la doctora, al señalar que son "los directamente responsables de la educación (del menor) en sentido amplio". Luego, toda la comunidad educativa, ya no solo profesores "sino todos los que trabajan en los centros" y pueden influir en su educación, como personal de monitores o de comedor.

Martínez de Salazar, que ha recordado que es "importante escuchar a los niños", ha remarcado también que se les debe orientar; "a los niños hay que decirles que no, hay que enseñarles a aceptar la frustración, a que todo no se puede conseguir en el momento que ellos quieren, a que a veces tiene que prevalecer el consenso, a que a veces uno puede que tenga que sacrificarse por el otro".

"Todas esas competencias emocionales contribuyen a desarrollar un psiquismo fuerte en el niño y en el adolescente y, de alguna manera, eso es un factor de protección con respecto a la aparición de ciertos trastornos mentales como la depresión o como la ansiedad", ha resaltado.

ACUSA "DÉFICIT" DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS EN EL SNS

Al hilo de todo lo anterior, explica Martínez de Salazar que llevan años desde la asociación que preside y desde otras asociaciones profesionales a las que se encuentra asociada la doctora reivindicando la necesidad de crear la especialidad de psicología clínica de la infancia y de la adolescencia.

Y es que, "este sector de la población, los niños y los adolescentes, tiene características diferentes a las del adulto, tanto en su desarrollo como en la manifestación de sus trastornos, como en los medios de tratamiento para esos trastornos".

No obstante, ha celebrado que esta proclama "por fin está en la agenda política, que es donde tiene que estar". "Esperamos que se dé un impulso a lo largo de este año. Es algo que no se debe demorar", ha indicado la especialista, quien ha resaltado que "esto permitiría, no solo mejorar la calidad de la atención y de los tratamientos, sino crear alguna plaza más".

En este sentido, ha señalado que "es muy importante que haya más plazas de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS); en general, estamos muy deficitarios de estos profesionales en el sistema".

PREVALENCIA EN MENORES

En cuanto a la prevalencia de la depresión en menores andaluces, desde la Consejería de Salud y Consumo remiten datos sobre la tristeza percibida por niños de 8 a 15 años incluidos en la Encuesta Andaluza de Salud correspondiente a 2023. En concreto, esta muestra refiere que un 1,18% de la franja mencionada decía que la semana anterior se encontraba casi siempre triste; mientras que un 1,55%, siempre triste, lo que resulta en una prevalencia estimada del 2,73% de menores en la anterior franja de edad que "podrían sufrir una depresión moderada-grave".

La especialista también se ha referido al incremento que percibe en casos de depresión en su unidad --dedicada a los casos mentales más graves-- en los últimos años. En concreto, la doctora indica que ha encontrado un alza en la demanda entre los 11 y 16 años, si bien la franja de edad en la que más casos hay es de los 14-17 años.