Psicoterapeuta alerta de que los jóvenes con trastornos de conducta pueden padecer psicopatía "si no se interviene"

CARMONA (SEVILLA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y psicoterapeuta especialista en trauma y duelo Alma Serra ha advertido en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que los adolescentes con trastornos de conducta, "si no se interviene a nivel psicológico", pueden terminar "desarrollando una psicopatía", la cual "está muy relacionada con la delincuencia".

En declaraciones a Europa Press, la directora del curso 'Trastornos de conducta en el aula. Propuesta de intervención desde enfoques psicológicos y educativos de tercera generación' que se celebra en la sede de la UPO en Carmona (Sevilla) ha indicado que "para que una persona con trastorno de conducta pueda ver que hay una segunda oportunidad en su vida hace falta intervención psicológica, educativa y familiar".

"Con el tiempo, después de muchos años, hay muchos chicos y chicas que han recuperado su vida", ha afirmado Serra en relación con los casos que ha presenciado de jóvenes que han padecido trastornos y que han salido adelante.

No obstante, durante sus años de trabajo como educadora en el Polígono Sur de Sevilla la psicoterapeuta ha visto "chicos que han terminado en la cárcel o en situaciones muy complejas".

Por otra parte, la especialista ha aludido a la importancia que está adquiriendo la salud mental para explicar los ejemplos de jóvenes que han superado su trastorno. "Antes, estos perfiles de niños estaban desahuciados de la educación, pues no había recursos y tampoco un planteamiento de recuperación en las escuelas".

"Ahora hay oportunidades y en todas las instituciones hay servicios sociales, salud mental y, a nivel social, hay más sensibilidad", ha expresado la psicóloga, que ha recalcado que "con la parte de salud mental todavía queda" y que estamos "empezando a hablar" de ella a raíz de la pandemia.

LA PANDEMIA, UN PUNTO DE INFLEXIÓN

A colación del virus de la Covid-19 y el efecto en los jóvenes, Serra, que ha reseñado que los problemas de conducta "pueden ser los más complejo dentro de los trastornos disruptivos", ha apuntado lo siguiente: "Todos los trastornos más comunes en niños, como el de comportamiento, el del sueño, el de alimentación o el anímico como la depresión, han aumentado".

"Algunos lo han hecho hasta en un 122%", ha seguido diciendo la antropóloga social, que a su vez ha destacado que "los últimos datos son abrumadores con respecto a la salud mental de los menores", haciendo hincapié en el suicidio, que se ha "duplicado en menores de 15 años".

A renglón seguido, la especialista ha ahondado en el perfil de los menores que pueden sufrir los trastornos: "Tienen más papeletas los niños cuyas familias no acompañen, cuyos padres no sostengan a nivel emocional o los que no tengan figuras de cuidado, aunque sean padres adoptivos o profesores".

"Cuando hay factores de desprotección, como situaciones traumáticas o personas que no te puedan acompañar, compras más papeletas para desarrollar un trastorno", ha sentenciado Serra.

La directora del seminario se ha referido al aumento de casos de trastorno que está habiendo con respecto a antaño: "A nivel psicológico todo está aumentando, fruto del mundo tan caótico en el que vivimos, no sabemos qué va a pasar mañana; hemos tenido una pandemia, guerras, inflación y desempleo, la situación es de tanta incertidumbre, que chicos y chicas que se están desarrollando no tienen referentes de seguridad".

"Es verdad que los trastornos son más visibles que antes, pero también hay más porque la situación no acompaña en absoluto", ha confirmado la sevillana, que acto seguido ha apuntado que los niños "siempre actúan para llamar la atención".

"Cuando actúan para llamar la atención es porque necesitan que se les atienda, pues lo que está pasando en su interior no es capaz de gestionarlo; si un niño pega y no puede relacionarse sanamente es porque no es capaz de comportarse de forma funcional y, por tanto está pidiendo ayuda", ha dicho la directora del Centro de Psicología Humanista de Sevilla.

La presidenta de la Asociación Española de Educación Emocional ha concluido refiriéndose al curso que ha inaugurado este lunes en Carmona (Sevilla): "Siempre digo que los alumnos se van a encontrar con las asignaturas que no pudieron estudiar en los grados o licenciaturas porque no hubo; van estudiar psicología del trauma y a hacer una mirada desde la alimentación entre otras cosas para tener una visión global".