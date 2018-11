PSOE acusa al alcalde de Jaén de "cerrar puertas" a las subvenciones para el centro por "no tener un plan de vivienda"

Publicado 01/11/2018 18:23:41 CET

JAÉN, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha acusado este jueves al alcalde de la ciudad, Javier Márquez (PP), de "cerrar las puertas" a las subvenciones para la recuperación del casco antiguo al "negarse" a elaborar un Plan Municipal de Vivienda para justificar una ayuda del Gobierno autonómico.

La concejala socialista África Colomo ha explicado en una nota de prensa que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado un requerimiento de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para que justifique el empleo de una subvención de 9.000 euros de la Consejería de Fomento para redactar el Plan Municipal de Vivienda, cuyo plazo de presentación termina el viernes.

Colomo ha recordado que este es "el último aviso" antes de que tengan que devolverse el dinero por no haberse resuelto el requerimiento, "a pesar de que el PP ha tenido un año para formularlo". Por ello, ha afirmado que "hay que ser torpe políticamente para dejar ir este dinero" y ha aclarado que "este plan no le costaba nada, no le compromete a poner dinero y, sin él, acceder a subvenciones va a estar complicado".

Según ha asegurado la socialista, el plan es un requisito 'sine qua non' para que particulares y consistorios puedan beneficiarse de los fondos que la Junta y el Gobierno de España disponen en los planes autonómico y estatal de vivienda.

A esta "renuncia", Colomo ha enumerado otras acciones del PP que han afectado al casco antiguo por motivos parecidos, como los más de tres millones de euros del Plan Urbano que devolvió a la Unión Europea (UE) o los 1,7 que entregó a la Junta de un plan de turismo para embellecer y poner en valor sus barrios.

"Márquez ni siquiera ha sido capaz de cumplir con sus promesas, como la de construir jardines secretos en solares del centro histórico o de poner en marcha un plan de revitalización para frenar la degradación socioeconómica de esta zona. La ocurrencia de pedir ahora dinero para hacer unos jardines colgantes en estos barrios suena a promesa electoral de las que el PP después olvida", ha censurado.

La socialista ha criticado que al no responder al requerimiento, las palabras del alcalde cuando avisó de sus intenciones en materia de vivienda para el casco antiguo "cobran sentido", cuando aseguró que "los vecinos con pocos recursos de sus barrios no tienen derecho a dinero para combatir la infravivienda".

Por ello, ha considerado su "negativa" a crear un plan municipal de la vivienda como un "atisbo clasista" de un alcalde que "demuestra que los jiennenses de La Magdalena, San Juan, La Merced o la Puerta de Martos son de segunda".

La concejala ha concluido afirmando que el casco antiguo merece un alcalde al que le importe la dignidad de la gente que vive en él "y eso no tiene más que un nombre, el de Julio Millán, candidato socialista a la Alcaldía", al tiempo que ha enfatizado que "el PP ya ha demostrado en ocho años que no le importa lo que pase de la calle Martínez Molina hacia arriba".