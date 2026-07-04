El PSOE acusa al Ayuntamiento de "congelar" las inversiones en Cerro-Amate y de "silenciar el movimiento vecinal"

Archivo - Señal de obras de reasfaltado en la avenida de La Montería, en Cerro-Amate. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha aletado de la "deriva autoritaria y el abandono sistemático" al que el Gobierno municipal está sometiendo al Distrito Cerro-Amate, donde se ha "congelado" el presupuesto anual, pese al rechazo del Pleno hasta en dos ocasiones. Tras tres años de mandato, el PSOE considera "alarmante" la estrategia municipal de "obstaculizar, limitar y silenciar el movimiento vecinal".

"No estamos ante un problema de gestión sino ante una decisión política de dar la espalda a la gente", ha afirmado la concejal socialista Natalia Buzón, quien considera en una nota de prensa que el Gobierno tiene miedo a rendir cuentas y por ello está vaciando de contenido los órganos de participación.

"Las decisiones se toman de forma unilateral y los acuerdos de los plenos de distrito se quedan en un cajón", ha lamentado la edil del PSOE. La situación ha llegado a tal extremo que las asociaciones decidieron plantarse y no presentar ninguna moción en la Junta Municipal del Distrito del pasado mes de junio, "un hecho insólito" motivado por su hartazgo.

Según apunta Buzón, la actitud del Partido Popular tiene consecuencias directas y visibles en las calles del Cerro-Amate. "No hay ningún proyecto de verdad que impulse el desarrollo del Distrito Cerro Amate, volvemos a tener cortes de luz, hay colegios sin acondicionar, la sanidad está por los suelos y no tenemos pediatras en el Distrito Cerro Amate", ha enumerado la concejala socialista.

Todo ello, según indica, es consecuencia de la "falta de inversión y de escucha" que, además ha provocado un estallido de protestas vecinales. Un ejemplo es lo sucedido en los últimos días cuando un grupo de vecinos de Tres Barrios salieron a la calle ante los continuos cortes de luz que vienen sufriendo. Los socialistas recuerdan que, además de la vuelta de los cortes de luz con la llegada del verano, la dejadez del PP en el Cerro-Amate ha provocado varios incidentes en las últimas semanas.

Entre ellos se encuentran la caída de una rama de gran porte en la calle La Calesera, las constantes incidencias en la red de aguas de la barriada de La Plata o las grietas e infraestructuras eléctricas deficientes en los colegios de la zona. "Cuando se apaga la participación, se apagan los barrios. No vamos a permitir que se siga ninguneando a las asociaciones. Exigimos que el Gobierno municipal empiece a trabajar para los vecinos, no de espaldas a ellos", ha concluido Buzón.