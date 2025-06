El PSOE acusa al gobierno local de "abandonar" la gestión del Imtur y "dinamitar" la relación con la plantilla

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha criticado este jueves "el caos y el grave desorden institucional" que sufre el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) a raíz de que "el alcalde, José María Bellido, decidiera que lo mejor para la ciudad era ir cambiando los responsables del turismo constantemente, llevando ya tres concejales y dos coordinadores, hasta el punto de haber cesado a la anterior gerente y dejar vacante un puesto clave para el funcionamiento del organismo".

"El Imtur sólo sigue en pie por el compromiso de sus trabajadores, no por la gestión del alcalde, ni de su equipo", ha aseverado la edil en rueda de prensa, donde ha agregado que "lleva demasiado tiempo sin rumbo, sin liderazgo y sin respeto alguno por su plantilla, ya que la presidenta y el supuesto gerente en funciones, que no es otro que el director general, están más preocupados por encadenar viajes que por resolver los problemas internos de una institución esencial para el turismo cordobés".

En este sentido, González ha aseverado que "el Imtur vive una situación insostenible: sin dirección política clara, sin coordinación técnica y, lo que es peor, sin respeto hacia quienes lo mantienen vivo cada día". "Si hoy sigue funcionando, es exclusivamente gracias a su plantilla, puesto que el PP no sólo ha dejado el timón a la deriva, sino que ni siquiera se digna a escuchar a quienes están remando", ha lamentado.

Según ha expuesto la edil, "la situación ha llegado a tal punto que la representante de los trabajadores ha tenido que registrar dos escritos, con fechas del 7 de mayo y 11 de junio, solicitando una reunión formal con la dirección". "Y en el segundo escrito, ante la falta absoluta de respuesta, ya se exige la constitución de la Mesa de Negociación del Imtur", ha apostillado.

"Han dinamitado la interlocución con la plantilla; no se responde, no se convoca, no se escucha; se gobierna desde la soberbia, el desorden y el abandono institucional", ha señalado la concejal socialista.

"OPACIDAD" EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN AQUISGRÁN

En palabras de González, "a este contexto de desgobierno se suma la improvisación absoluta con la que se ha tramitado el contrato para la participación del Imtur en el evento ecuestre de Aquisgrán (Alemania), acompañando a Córdoba Ecuestre".

El PSOE ha alertado de que "el Ayuntamiento va a destinar, a la segunda ya que en el primer intento se quedó desierta la licitación, 50.000 euros a esta acción promocional en un evento deportivo, una cifra extraordinariamente importante que no suele alcanzarse en eventos de promoción turística, lo que hace que la opacidad y falta de planificación de esta operación preocupe aún más".

"Entendemos que Aquisgrán es un evento importante y que si se va a invertir esa cantidad de dinero público es porque la presencia de Córdoba debe estar cuidada y coordinada con el resto de participantes al máximo", ha defendido.

Sin embargo, "cuando hemos preguntado en el consejo rector celebrado este miércoles por los detalles de nuestra participación, por la coordinación con el Patronato Provincial de Turismo o si se van a llevar productos de nuestras Denominaciones de Origen, la presidenta del Imtur ha sido incapaz de dar una sola respuesta concreta", ha dicho la edil.

Además, en el último Consejo Rector del Imtur, la concejal del PSOE ha preguntado "desde cuándo no se actualiza el material promocional de Córdoba --folletos, catálogos, soportes digitales, etc.--, y ni la presidenta del Instituto, ni el gerente en funciones fueron capaces de dar una respuesta". "No lo sabían, y eso es sencillamente inaceptable en quienes tienen la responsabilidad de representar y promocionar a la ciudad fuera de nuestras fronteras", ha añadido.

Para el PSOE, "esta forma de actuar es profundamente irresponsable y demuestra que el PP ha convertido el Imtur en un espacio sin dirección, sin transparencia y sin respeto por los recursos públicos ni por los profesionales que lo sostienen".

Ante todo lo expuesto, González ha exigido que "se respete, escuche y dialogue con la plantilla convocando de la mesa de negociación; que se cubra el puesto de gerente con un perfil solvente y comprometido, así como un mínimo de seriedad en la gestión de las acciones promocionales de Córdoba".