El PSOE acusa a Junta y Ayuntamiento de Córdoba de "pisotear" el consenso sobre la ZGAT

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha culpado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), de "pisotear con la complicidad del alcalde de la capital", el también popular, José María Bellido, "el consenso de 19 meses de trabajo sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), aprobado además en Pleno municipal".

Según informa el PSOE en una nota, González ha lamentado "la decisión de la Junta de Andalucía sobre la Zona de Gran Afluencia Turística en Córdoba de ampliar su aplicación de cuatro a cinco meses, a lo que se suman los 16 festivos adicionales que el PP ya impuso desde que llegó a la Junta". Para la edil, esta orden supone "un auténtico varapalo al pequeño comercio cordobés y a las familias que trabajan en las grandes superficies, que verán aún más recortados sus derechos de conciliación y descanso".

González ha recriminado que "cuando a finales de julio la Junta notificó una nueva ZGAT aún peor de lo que teníamos antes en materia temporal", el Gobierno municipal "presentó unas alegaciones que no tenían mucho sentido, pidiendo papeles a la junta y pidiendo la ampliación del plazo de alegaciones, y que tras ignorar la Junta sus peticiones ha tenido que presentar nuevas alegaciones deprisa y corriendo".

La capitular ha incidido en que "Bellido ha jugado un papel clave en esta maniobra presentando las alegaciones tarde, al límite de los plazos, y con una actitud más de complicidad que de defensa. Con esta estrategia, lo que ha conseguido es alargar el proceso hasta septiembre, asegurando que la decisión de Moreno Bonilla entre en vigor sin posibilidad de reacción", por lo que ha agregado que "el resultado es evidente y Bellido ha preferido obedecer a su partido en Sevilla que defender a su ciudad".

Así, ha referido que mientras el comercio cordobés "pedía un respiro y el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad limitar la ZGAT a tres meses (abril, mayo y octubre) más Semana Santa, Bellido ha permitido que la Junta lo ignore y castigue a Córdoba".

Por todo ello, el PSOE ha exigido al alcalde "que deje de esconderse, se haga respetar y deje de ejercer como delegado de Moreno Bonilla en Capitulares", al tiempo que ha conminado al presidente de la Junta "a que deje de asfixiar al comercio cordobés y respete el consenso alcanzado en la ciudad atendiendo las alegaciones presentadas para tener una ZGAT de tres meses y sólo en el distrito centro".

"Que no se nos trate peor a Córdoba de lo que el señor Moreno Bonilla trata al Puerto de Santa María o a El Rincón de la Victoria, donde el simple hecho de que un mes supere la media de pernoctaciones no ha sido óbice para incluirlo en su ZGAT", ha zanjado la socialista.