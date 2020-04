PSOE-A acusa a Junta de "castigar" al alumnado al convertirlo en "rehén de su política de confrontación" ante Covid-19

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha acusado a la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno Bonilla, de convertir al alumnado de la comunidad en "rehén de su política de confrontación" con el Ejecutivo de España y de "castigar" a los niños y jóvenes andaluces con "su política de absoluta deslealtad pese a los complicados momentos actuales debido a la pandemia de coronavirus".

Así lo ha asegurado la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, quien ha exigido al consejero del ramo, Javier Imbroda, y a "toda la derecha" que se "centren en solventar los problemas que atenazan de verdad a la enseñanza andaluza, desde los despidos en escuelas infantiles y empresas auxiliares de servicios a los miles de menores que siguen sin tener garantizadas tres comidas al día".

Rubiño ha lamentado que Bonilla, Imbroda y "todo el gobierno de derechas en la Junta prefieren confrontar con el Ejecutivo central" a concentrar la labor pública en "superar una situación tremendamente difícil para los escolares, las familias y los profesores, hacen un esfuerzo ingente para avanzar con el curso escolar" en pleno confinamiento.

La representante regional socialista ha criticado que Moreno Bonilla e Imbroda pretendan "ahora desmarcarse" del acuerdo alcanzado sobre las condiciones de finalización del curso escolar en la última Conferencia Sectorial de Educación, "saliéndose del consenso, de manera inexplicable y junto a las comunidades gobernadas por el PP con Cs que, 24 horas más tarde del acuerdo, empiezan a mentir, manipular y tergiversar".

"¿Qué parte de 'no es un aprobado general' no entendió Imbroda?", ha cuestionado Rubiño, afirmando que el consejero "simplemente prefiere confrontar y castigar al alumnado andaluz". Así, ha defendido que el Ministerio de Educación ha ofrecido a las comunidades "un documento de consenso para que resto del curso finalice de manera satisfactoria para todos y todas", insistiendo en preguntar que, "si el consejero Imbroda y las comunidades donde gobierna la derecha no querían formar parte del acuerdo, por qué no lo dijeron en la Conferencia Sectorial".

Además, ha recalcado que "no hay aprobado general y los niños que pasen este curso con asignaturas pendientes tendrán que hacer un esfuerzo el próximo curso, y ésa es la verdadera batalla de los próximos meses, que nadie se quede atrás tampoco en la escuela".

Rubiño ha alertado de que hay "muchos problemas educativos en Andalucía sin respuesta por parte de la Junta mientras se dedica a la confrontación partidista". Ha citado las escuelas infantiles, "que van a tener que despedir a miles de personas"; a las empresas auxiliares de servicios a la enseñanza, "que están condenadas a expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE)", y "miles de niños en situación verdaderamente vulnerable que no tienen tres comidas al día que les garantizaban en su colegios".

"Estos son los problemas reales de la educación en Andalucía", ha reiterado Rubiño, dejando claro en nombre del PSOE andaluz que "no se va a consentir que los niños sean castigados por la peor política de la deslealtad y de la confrontación de la derecha al frente de la Junta".