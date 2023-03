PSOE acusa a Junta de "fraude de ley para regar a sanidad privada" y consejera replica que "no nos den lecciones"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado este jueves al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, a cuenta de la prórroga de los contratos sanitarios de emergencia a partir de un Decreto-ley del Gobierno ya derogado y que estuvo en vigor para afrontar la pandemia de coronavirus, de haber incurrido "en un fraude de ley para regar de fondos públicos a la sanidad privada", en los que ha mencionado una cantidad de 117 millones, "acogiéndose a un artículo derogado", en palabras del portavoz adjunto, Rafael Márquez.

A este planteamiento ha replicado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, con un "no nos den lecciones, no vengan a dar lecciones" después de invocar que ha contado con dos informes del Gabinete Jurídico, de diciembre de 2021 y agosto de 2022, que avalaron "esa prórroga". "Nada fuera de la ley", ha remachado la consejera.

García ha sostenido que toda la información que ha manejado el PSOE obedece a que "se ha publicado en el Portal de la Transparencia". "Todo lo que han conocido es a través del Portal de Transparencia", ha reiterado.

A este argumento ha respondido el portavoz adjunto socialista para poner de manifiesto que las dos últimas prórrogas "no se han publicado en el portal de licitación", antes de proclamar que "no hay informe en el mundo que puede sustentar esta barbaridad".

"Era un artículo derogado y lo sabían", ha sostenido Rafael Márquez, quien ha esgrimido que "esas resoluciones y prórrogas eran en contra de la instrucción de la Dirección General de Contratación", para proseguir explicando que "la prórroga están sujetas a los mismos requisitos" y afirmar que "han triplicado el contrato original con esas prórrogas, al igual que los contratos exprés" de personal durante la pandemia.

"En 914 días de contratos de emergencia no han tenido tiempo de terminar con procedimiento o no han querido", se ha preguntado el diputado socialista, quien ha apuntado que "no es cuestión de su departamento" para apuntar que "es un modus operandi del Gobierno de Moreno Bonilla" y augurar que "esto al final os terminará pasando factura".

"Siempre pedimos informe y lo avalamos con informes de diciembre de 2021 y agosto de 2022", ha afirmado Catalina García, quien ha argumentado que "lo hacemos de acuerdo con la ley", antes de indicar que "todos los operadores de todas las provincias han podido participar" y esgrimir que esa contratación de emergencia ha servido "para aliviar las listas de espera y operar a 200.000 andaluces" y realizar 1,5 millones de pruebas diagnósticas, convencida de que "a los andaluces les da igual quién le opera".

La consejera de Salud ha calificado a los diputados socialistas de "feministas de boquilla" tras recordar los efectos de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'sólo sí es sí', como "echando a la calle a los maltratadores y violadores en Andalucía y España".