El PSOE-A acusa a la Junta de mentir al asegurar que el 97% de la plantilla docente estaba cubierta

La secretaria de Educación del PSOE -A, Patricia Alba, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha denunciado "el desbarajuste y la falta de planificación" de la Consejería de Educación en la adjudicación de vacantes y sustituciones docentes a través del sistema SIPRI, lo que ha provocado un inicio de curso escolar "marcado por la improvisación y los retrasos en las aulas andaluzas".

Alba ha acusado a la Junta de "engañar a la comunidad educativa" al haber repetido durante días que el 97% de la plantilla estaba cubierta, para convocar después, con las clases ya empezadas, casi 1.900 plazas de maestros y maestras que faltaban en los colegios.

"No se puede presumir de tener prácticamente toda la plantilla cubierta y, acto seguido, sacar una convocatoria de 1.867 plazas docentes", ha remarcado la responsable socialista, quien ha exigido explicaciones urgentes al Gobierno de Moreno : "Si hacían falta casi 1.900 maestros y maestras, ¿por qué no estaban en sus centros antes de que llegara el alumnado? Las necesidades de los colegios no aparecen de la noche a la mañana".

INCIDENCIAS INFORMÁTICAS, ANULACIONES, RETRASOS EN LAS AULAS

Alba ha desgranado la que ha denominado como "una cadena de incidencias que ha dinamitado el arranque del curso". Así, en primer lugar, ha hablado de una convocatoria inicial de 1.135 plazas que fue anulada por la Consejería tras adjudicarse los destinos alegando un error informático, lo que obligó a los interinos a incorporarse el mismo día de inicio de las clases tras haber reorganizado ya sus traslados y su conciliación familiar.

Y ha añadido que, posteriormente, la segunda convocatoria prevista para el día 9 se retrasó al día 10 para ofertar 1.867 plazas cuyos docentes no llegarán a los centros hasta el lunes, cuando las clases arrancaron el pasado jueves.

"Mientras la Junta vende una absoluta normalidad que no es real, vuelve a ningunear a los interinos", ha criticado Alba, denunciando que a los profesionales se les exija "disponibilidad inmediata y reorganizar su vida de un día para otro", mientras la Administración "se equivoca, anula adjudicaciones y retrasa llamamientos" sin asumir responsabilidades.

La dirigente socialista ha recordado que el profesorado necesita incorporarse a primeros de septiembre para preparar las clases y los materiales, algo que ha impedido la "falta de previsión, planificación y buena gestión" de la Junta.

INICIATIVA PARA ADELANTAR LAS CONVOCATORIAS A AGOSTO

Ante esta situación, Alba ha avanzado que el grupo parlamentario socialista no solo exigirá explicaciones sobre los fallos informáticos y las contradicciones en las cifras de la plantilla, sino que registrará una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para obligar a que las convocatorias de SIPRI se resuelvan en los últimos días de agosto.

"El objetivo es garantizar que los maestros y profesores estén incorporados en sus centros desde la primera semana de septiembre", ha defendido Alba.

"SIPRI es solo una herramienta, lo que ha fallado es la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, y quienes pagan las consecuencias son los docentes, los centros y la educación pública andaluza", ha concluido.